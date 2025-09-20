La dureza de Segunda RFEF sigue haciendo mella en el Astorga

Dani González León Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:06 | Actualizado 20:16h. Comenta Compartir

Sabían que el desafío era importante. Pero está siendo muy duro. El Atlético Astorga continua sin puntuar en Segunda RFEF después de encadenar su tercera derrota consecutiva, esta vez ante el Coruxo FC (0-2).

Atlético Astorga Martín; Selles, Manso, Pedro (Ceinos, min. 77), Sergio Fernández (Imad, min. 77); Aleixo (Canito, min. 58), Albertín; Ayub, Álvarez (Ribeiro, min. 58), Nistal; Cervero (Ivi Vales, min. 58) 0 - 2 Coruxo FC Ruiz; Roque (Insua, min. 84), Marchante, Charly, Naveira; Gandarillas (Hugo Rodríguez, min. 84), Rares, Nacho Fariña, Sola (Losada, min. 63); Añón (Fonterigo, min. 75), Rosas (Javi González, min. 63) Goles 0-1, min. 28, Nacho Fariña. 0-2, min. 72, Javi González.

Árbitro Pablo Ibáñez (Colegio Cántabro). Mostró amarilla a Ayub, Manso, Canito e Ivi Vales por parte del Atlético Astorga y a Roque, Gandarillas y Javi González por parte del Coruxo.

Incidencias La Eragudina. Jornada 3 del grupo 1 de Segunda RFEF.

Dos equipos necesitados se veían las caras en La Eragudina y la igualdad dominó los primeros minutos, en los que ninguno de los equipos quería cometer errores. El cuadro astorgano logró pisar área rival, con Ayub y Albertín activos, pero sin generar grandes ocasiones.

El Coruxo, sin embargo, fue a más una vez superado el cuarto de hora de juego, llegando más y haciéndose con el control del choque. Esto derivó en el gol vigués, obra de Nacho, a minutos de llegar a la media hora de juego.

Desde el 0-1 hasta el final de la primera mitad apenas hubo juego efectivo, con un Coruxo que supo manejar la ventaja para evitar una reacción maragata. Se llegó al descanso sin que la ventaja visitante se viera intimidada.

El Coruxo mata a la contra

El paso por vestuarios dio fuerzas y moral a los de Lago, que salieron con un mayor ímpetu y tuvieron en los primeros minutos de la segunda mitad su mejor ocasión, obra de Ayub.

Los astorganos lo intentaron, con Nistal y el propio Ayub como armas más peligrosas y, con el paso de los minutos, fueron exponiéndose más en defensa, algo que aprovechó el Coruxo. En el minuto 72, los gallegos anotaron el 0-2 por medio de Javi González.

El conjunto astorgano no pudo reaccionar a este segundo golpe y sigue sin puntuar en un inicio de curso complicado para los de Lago.

