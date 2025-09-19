La Deportiva se hunde más en el hoyo

Dani González León Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:16 Comenta Compartir

La caída no parece frenarse y la Deportiva sigue en ella. Los bercianos no encuentran soluciones, luz en mitad de este túnel y, en cambio, han sufrido una nueva derrota.

Los de Estévez han encadenado su tercer partido seguido perdido (1-3) ante un Guadalajara que supo explotar sus virtudes y castigar las debilidades de una Deportiva que no fue regular en su juego y que sigue sin rumbo en un inicio de curso preocupante que ocasionó los primeros pitos de El Toralín.

Deportiva Andrés Prieto; Diego Moreno, Andújar, Undabarrena, Andoni; Eneko (Frimpong, min. 46), Fede San Emeterio (Nóvoa, min. 72); Borja Vázquez (Sergio Benito, min. 46), Keita, Borja Valle (Xemi, min. 68); Cortés (Pau Ferrer, min. 72) 1 - 3 Guadalajara Zarco; Gallardo, Ablanque, Casado (Cera, min. 11), Julio Martínez; Neskes (Pablo Muñoz, min. 70), Tavares, Samu Mayo (Pablo Rojo, min. 86); Alberto Gil (Unax, min. 70), Borja Díaz (Cañizo, min. 46), Mendes Goles 0-1, min. 35, Samu Mayo. 1-1, min. 59, Sergio Benito. 1-2, min. 83, Pablo Muñoz. 1-3, min. 90+5, Mendez.

Árbitro Imanol Irurtzun (Colegio Navarro). Mostró amarilla a Andújar, San Emeterio y a Andoni López por parte de la Deportiva y a Borja Díaz y a Samu Mayo por parte del Guadalajara.

Incidencias Estadio El Toralín. Jornada 4 del grupo 1 de Primera RFEF. 5.073 espectadores.

Estévez hizo muchos cambios en el once en busca de girar la dinámica del equipo. Y la Deportiva lo notó en los primeros instantes de partido, con un carrusel de ocasiones, dos de Cortés y una más de Eneko, que invitaban a ser optimista al aficionado blanquiazul.

Salió bien al partido el equipo berciano, dominando y llegando ante un Guadalajara más conservador, esperando su ocasión para intimidar a la contra. Pero el inicio blanquiazul fue tan bueno que apenas hubo margen para que los alcarreños amenazan.

El partido, una vez superado el minuto 10, se fue igualando, pero sin una mala sensación en el cuadro berciano, que no quería repetir la historia del encuentro ante el Pontevedra. Por ello, los de Estévez seguían agarrándose a la posesión, cada vez más disputada con el Guadalajara.

Borja Valle tuvo la primera realmente clara. El capitán se quedó solo ante el meta rival, que se echó encima del '10' blanquiazul que, cuando remató se topó con el cuerpo de Zarco. Valle la había tenido.

Superado el ecuador de la primera mitad, el Guadalajara fue creciendo. Y, ahora sí, la sensación invitaba a pensar en el partido ante el Pontevedra de hace quince días. Los castellanos, tras aguantar el primer arreón berciano, querían más: pisaban más campo contrario, tenían más posesión y la Deportiva apenas se acercaba al área rival.

El dèja vú del Pontevedra

Esta sensación fue a más, con los bercianos perdiendo balones en campo propio, hasta que todo desembocó en el gol visitante. Samu Mayo robó en campo rival, trató de asistir a Mendes, pero el rechace le volvió a caer a él, quedando solo ante Prieto, al que batió por bajo.

Los blanquiazules vivieron unos minutos de zozobra, con el Guadalajara buscando el segundo, hasta que rozaron el empate. En una falta, Borja Vázquez cabeceó al larguero en la oportunidad más clara para los de Estévez, que intentaron apretar hasta el descanso... exponiendo su defensa y dejando espacio a contragolpes que el Guadalajara no pudo aprovechar.

Estévez trató de mover el equipo con un doble cambio al descanso que, en primera instancia, no surtió efecto. El Guadalajara salió mejor del descanso y fueron los alcarreños, incluso, quienes tuvieron los primeros acercamientos con cierto peligro en la segunda mitad.

Esa sensación no se prolongó en el tiempo y la Deportiva tomó el balón y comenzó a enviar centros al área alcarreña, sin encontrar rematadores. Pero, al menos, la inercia en el partido había cambiado y el dominio, al menos posicional, era blanquiazul, si bien es cierto que el Guadalajara tampoco se mostraba excesivamente incómodo con este plan: podían esperar a tener una ocasión al contragolpe.

Sergio Benito, el más listo

Ese cambio de tendencia se materializó. Sergio Benito, listo, aprovechó un error en la cesión del lateral Cera a su portero Zarco para robar el balón, driblar al guardameta y definir, con suspense - ajustó demasiado al palo con toda la portería libre - y poner el empate en el marcador.

Ver 14 fotos Borja Valle, en una acción del partido. Mario de la Torre

El choque se rompió. Nadie quiso renunciar a la victoria y el Guadalajara dio un paso adelante que Neskes casi transforma en gol, pero la mano de Andrés Prieto lo evitó. Achuchó en estos minutos el cuadro castellano con varias llegadas consecutivas que el equipo de Estévez salvaba como bien podía.

El partido entró en un escenario, quizá, inesperado. Era el Guadalajara quien tenía el balón, quien proponía a través de la posesión y quien obligaba a defender en bloque bajo a una Deportiva que pretendía robar y correr, recuperar y montar el contragolpe.

Golpe letal y pitos en El Toralín

Para este fin, Estévez buscó dar oxígeno al ataque blanquiazul con Xemi o Pau Ferrer entrando de refresco en un tramo de partido en el que, superado el ecuador de la segunda mitad, las ocasiones empezaron a escasear.

Cuando parecía que no estaba pasando nada en el partido, el Guadalajara golpeó. Al contragolpe, como más gusta al cuadro alcarreño, encontraron un pasillo por el costado izquierdo de los bercianos y, con un centro y una dejada, Pablo Muñoz se quedó solo para definir ante Andrés Prieto.

Se fue la Deportiva a por todas, a meter balones en el área en busca de que pasase algo. Y estuvo cerca de pasar. En un centro, uno de los centrales alcarreños despejó con la zona del vientre y Estévez pidió la revisión por si había habido penalti. El árbitro no vio nada y el partido siguió.

Y en la siguiente jugada, el Guadalajara mató el partido a la contra con una jugada personal de Mendes que finalizó el propio delantero visitante. Con el 1-3 se acabó el partido y llegaron los pitos de El Toralín, que no ve un equipo reconocible, que no encuentra el rumbo y que acaba la jornada muy lejos de su lugar natural.

