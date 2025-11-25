Sorpresa en la Ponferradina: el club destituye a Fernando Estévez tras la derrota en Balaídos

Borja Pérez Martes, 25 de noviembre 2025, 14:12 | Actualizado 14:30h. Comenta Compartir

Sorpresa en el banquillo de la SD Ponferradina. Tras haber superado el bache del inicio de temporada y haberse sumergido en una dinámica positiva antes de la visita a Balaídos, el conjunto berciano ha comunicado la destitución del técnico granadino después de la última derrota ante el Celta Fortuna.

A través de sus redes sociales, la entidad blanquiazul confirmó que «la SD Ponferradina ha acordado la rescisión del contrato que le vinculaba con Fernando Estévez. El club agradece al técnico su trabajo en esta etapa y le desea lo mejor para el futuro».

Tres meses de competición

De esta forma, la etapa del técnico granadino, que llegó en la presente temporada tras quedarse Javi Rey a las puertas del ascenso el pasado mes de junio, concluye con catorce partidos oficiales, trece de Primera RFEF y uno de Copa del Rey, en los que suma cinco victorias, cinco derrotas y cuatro empates.

Si bien es cierto que el conjunto blanquiazul no empezó bien la temporada, con una única victoria en las primeras seis jornadas -el estreno ante el Real Avilés-, la realidad es que los bercianos, a partir de su victoria ante el Talavera a mediados de octubre, levantó la cabeza a través de una positiva racha consolidada desde la solidez defensiva en la que hilaron siete partidos sin ganar.

Esta senda, que parecía ascendente en busca de recuperar su sitio en los primeros puestos de la tabla se rompió en la visita a Balaídos el pasado domingo, cuando, a pesar de ser la Deportiva quien más peso tuvo en el encuentro, el filial vigués puso los goles para acabar tumbando al cuadro ponferradino.

De esta forma y ante la sorpresa general, esta primera derrota después de un mes y medio, sumada a los dos anteriores empates, ha sido suficiente argumento para destituir a Fernando Estévez, dejándole sin mayor oportunidad que estos tres meses de competición.

Las primeras reacciones han llegado en las redes sociales, donde los aficionados han mostrado su sorpresa y, en muchos casos, también su malestar por la decisión tomada por el club a estas alturas de temporada.

El club, por su parte, ha comunicado que este miércoles Fernando Estévez concederá su última rueda de prensa en El Toralín.

