Más tensión que fútbol en un derbi que reparte los puntos Ponferradina y Lugo se anularon, con mal juego y pocas ocasiones, y firmaron un empate que mantiene a ambos en mitad de la tabla

Rubén Fariñas León Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:13 | Actualizado 22:19h. Comenta Compartir

Hubo mucha tensión, un sinfín de tarjetas, entradas duras y poco fútbol. Así se saldó un clásico entre vecinos, con la Ponferradina y el Lugo firmando las tablas y repartiéndose un punto para cada uno en un partido bronco y sin brillo, donde los goles, también, contaron con la colaboración de los porteros.

El derbi de los Ancares finalizó con 1-1 gracias a dos tantos en la primera mitad. Poco más ocurrió, en el plano futbolístico, en un encuentro que dominó el Lugo y en el que apenas se generaron ocasiones.

El partido ya arrancó atropellado. En solo 2 minutos, Txus Alba, que había sido centro de atención por su polémica con Borja Valle en la fiesta del ascenso con la Cultural, sufría una lesión muscular y obligaba a usar a Yago Iglesias el primer cambio.

SD Ponferradina Ángel; Andújar, Boris, Undabarrena, Ger Nóvoa; Eneko, Xemi, Andoni; Borja Vázquez (Keita, min.79), Cortés (Benito, min.79), Borja Valle (Mula, min.83) 1 - 1 CD Lugo Marc; Iago López, Trigueros, Amo, Caballo; Pastrana (Samanes, min.69), Carbonell (K.Presa, min.89), Txus Alba (Balboa, min.5), Lago Junior; Unzueta (Celorio, min.69), Reniero Goles 1-0, Andoni, min.26; 1-1, Unzueta, min.35

Árbitro Guillermo Conejero (Colegio Extremeño). Amonestó a Xemi y Borja Vázquez, de la Ponferradina; y a Amo, Caballo, Carbonell, Balboa e Iago, por el Lugo

Incidencias Partido correspondiente a la undécima jornada de Primera Federación, Grupo I, disputado en El Toralín ante 5.602 espectadores

El dominio inicial fue para la Deportiva. Los bercianos lo intentaron a balón parado y también en una internada por banda que no supo definir Eneko desde el balcón del área.

El choque estaba bronco, con muchas faltas y tensión entre los jugadores, propias de un partido de rivalidad entre vecinos.

Y, en ese contexto, surgió la magia entre Xemi y Andoni López. Tras una pared de espuela, el atacante vasco logró adentrarse en el área, sin rivales que salieran a su paso. Su tiro a puerta se le coló al guardameta Marc por debajo del brazo y se convertía en el 1-0 para la Deportiva. Era el minuto 26.

Trataba de reponerse el Lugo al tanto berciano y lo hacía a través del balón parado. Tras un saque de esquina sin remate, una falta en la lateral servía para que Unzueta pusiera la cabeza, el balón se le escapara a Ángel y el esférico rebasara la línea de gol poniendo el empate. Con el tanto encajado, la Ponferradina ponía fin a su racha de imbatibilidad con 490 minutos.

La segunda parte nació con anécdota. Un ataque por banda izquierda, que controlaba Cortés para la Ponfe, acabó con el balón chocando contra un rollo de papel higiénico que habían lanzado desde el sector de la grada en el que se ubicaba la afición lucense. El árbitro decretó balón a tierra tras haberse escapado por línea de fondo y devolvía la posesión a los locales.

Pocas ocasiones, dos revisiones y tablas

Se animaba el encuentro tras un caótico regreso de los vestuarios. Al paso por el cuarto de hora, la Ponferradina disponía de una sucesión de saques de esquina y el último concluía con un disparo de Xemi que se marchó muy lejos de la portería de Marc Martínez.

Los equipos no eran capaces de crear ocasiones. Ambos se mostraban férreos en defensa, el Lugo controlando el dominio del balón y la Deportiva esperando su oportunidad. Apenas un disparo que se marchó fuera del exculturalista Samanes y otro a portería de Reniero fueron las únicas acciones de peligro cuando el choque se adentraba en los diez últimos minutos.

A los de Fer Estévez parecían fallarles las piernas en la recta final de partido. El Lugo buscaba el gol con más ahínco y casi lo encuentra en un centro de Celorio que remató Reniero alto. Pero, sin embargo, cosas del fútbol, la más clara fue para los locales. Tras un cúmulo de imprecisiones, Andoni logró filtrar un balón a Benito, que se plantó solo ante el portero y en el mano a mano no logró encontrar portería.

El choque moría siguiendo su tónica de más tensión que fútbol. El colegiado tuvo que tomar dos decisiones y acudir a la revisión ante una posible mano del portero del Lugo fuera del área y la reclamación de un penalti sobre Samanes. Su decisión fue que no existió infracción en ninguna de las dos jugadas.

No hubo tiempo para más. En un partido gris y marrullero, Ponfe y Lugo firmaban las tablas y ambos se quedaban en mitad de la clasificación.

Temas

Fútbol

Lugo

Ponferradina