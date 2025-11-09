Una sólida Deportiva vuelve a echar el cerrojo pero no pasa del empate

Borja Pérez Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:12 Comenta Compartir

Deportiva y Barakaldo hicieron gala de la solidez defensiva, a través de la cual vienen creciendo en las últimas jornadas, y firmaron un empate sin goles (0-0) que, pese a que no dejaron variaciones en el marcador, no estuvo exento de intensidad y opciones por ambas partes.

Así, los bercianos consiguen batir un récord tras sumar, por primera vez, cinco porterías a cero consecutivas en la competición liguera, mostrando la mejoría con Estévez al mando.

Barakaldo Ispizua; Pedernales (De Jesús, min. 71), Dufur, Arana, Oier López; José De León (Muñoz, min. 79), Ekaitz (Huidobro, min. 60), San Bartolomé (Sabin Merino, min. 71), Naveira, Mandiang (Eric Pérez, min. 60); Galarza 0 - 0 SD Ponferradina Ángel Jiménez; Jorrin (Nóvoa, min. 63), Andújar, Boris Moltenis, Andoni López; Xemi (Keita, min. 63), Undabarrena, Eneko Aguilar (San Emeterio, min. 72), Borja Vázquez (Mula, min. 79); Borja Valle, Cortés (Benito, min. 72) Goles Sin goles

Árbitro Francisco Crespo (Colegio cántabro). Amonestó a Mandiang y San Bartolomé por parte del Barakaldo y a Eneko Aguilar y Xemi por parte de la Deportiva.

Incidencias Estadio de Lasesarre. Jornada 11 del grupo I de la Primera RFEF.

El conjunto de Estévez llegó a Barakaldo condicionado por algunas de las bajas que venía arrastrando, aunque con un once sin grandes alteraciones respecto al choque ante el Cacereño, más allá de la entrada de Jorrín en el costado diestro y de Eneko Aguilar por Frimpong.

Era un duelo entre dos equipos en buena dinámica, lo que hacía prever la igualdad reinando desde el inicio. Sobre un césped afectado por las lluvias, algo que acostumbra a ser habitual en este estadio a partir del inicio del otoño, se llevó a cabo una lucha durante los primeros minutos.

El Barakaldo se muestra más activo

El Barakaldo quería dominar ante una Ponferradina que entendió bien el contexto en el inicio y fue capaz de mantenerse firme, consiguiendo llegar a través de alguna acción aislada, sobre todo por medio de Borja Vázquez.

Poco a poco, iría avanzando el conjunto bilbaíno ante una Deportiva que, si bien estaba luciendo una buena cara en defensa, sufría en exceso durante muchos momentos para salir de la presión rival que ahogaba la salida de balón.

Tuvo que intervenir hasta en dos ocasiones Ángel Jiménez para, con dos buenas paradas, evitar que se adelantaran los locales antes del descanso y dejar todo abierto para la segunda mitad. Aun así, necesitaba algo más el conjunto de Estévez.

Las defensas se imponen

El segundo acto subió el ritmo y, sobre todo, la verticalidad, con mayor peligro en ambos bandos. La Deportiva logró por medio de un gran José Luis Cortés generar peligro, mientras que De León respondió a estas embestidas blanquiazules.

Más allá de este inicio, los equipos, con el paso de los minutos, empezaron a centrarse en no cometer errores a la espera de contar con una acción con la que decantar un partido muy cerrado. No es casualidad que se diera este guion entre dos conjuntos cuyo crecimiento se basa en la solidez defensiva.

Tuvieron los de Estévez opciones de anotar, aunque no se mostraron certeros y, de esta forma, llegaría a su conclusión el choque sin goles (0-0). Así, la Deportiva conseguiría una nueva portería a cero y logró mantener su dinámica sin perder, una buena base sobre la que seguir creciendo.

