Cortés pugna por un balón en el partido ante el Real Madrid Castilla. Mario de la Torre
Fútbol | Deportiva

La Deportiva, ante su peor racha histórica en casa

El conjunto berciano nunca había encadenado cuatro derrotas seguidas como local

Dani González

Dani González

León

Martes, 7 de octubre 2025, 16:30

No ha sido el estreno de temporada soñado en Ponferrada. Pese a que la primera jornada, con una rotunda victoria en Avilés (0-3) invitaba a pensar en una temporada ilusionante, las jornadas siguientes han echado al traste esas ilusiones.

Con cuatro puntos de 18 posibles, en décimoctava posición y sin capacidad para acercarse a ganar, la Deportiva vive un escenario impensable y protagoniza una racha negativa única en su historia.

Uniendo el último partido de la pasada temporada (0-1) ante el Andorra y el inicio de curso, el cuadro berciano encadena cuatro derrotas consecutivas como local, algo que nunca había sucedido en la historia blanquiazul.

Esa dolorosa derrota ante el Andorra, que les privó del ascenso a Segunda, se ha enquistado en El Toralín, que ha visto a su equipo caer ante el Pontevedra (0-1), Guadalajara (1-3) y Real Madrid Castilla (2-3).

La racha más parecida tuvo lugar en la temporada 2015/16, que acabó con el descenso de los bercianos desde Segunda a Segunda B, cuando cayeron en tres partidos seguidos como local: 0-1 ante el Alavés (jornada 18), 0-1 ante el Tenerife (jornada 20) y 0-2 ante el Mallorca (jornada 23).

En la temporada 2002/03 vivió una dinámica similar en las jornadas 32, 34 y 37 con derrotas ante el Alcalcá y Alcorcón por 0-2 y ante el Lugo por 1-3. Y en la campaña 1999-2000, en la que era un recién ascendido a Segunda B, también, con una muy similar a la actual: no pudo ganar en los tres primeros partidos en casa ante la Gimnástica Segoviana (2-3), Mensajero (1-3) ni Universidad de Las Palmas (0-1).

