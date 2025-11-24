Los socios pasarán por taquilla para el regreso de la Copa del Rey al Reino

Borja Pérez Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:37 Comenta Compartir

La Cultural ha puesto a la venta este lunes las entradas para el regreso de la Copa del Rey al Reino de León. La entidad leonesa, además, ha informado de la obligatoriedad de que los socios retiren un suplemento de cara a dicho encuentro. Cabe recordar que el duelo será ante el FC Andorra, rival de la misma categoría al que los de Ziganda visitarán un mes después en la misma categoría.

El club admite que «como se recoge en la información de la campaña de abonados, no está incluida en el carné de temporada», lo que obliga a los abonados a pagar un extra para acceder al estadio.

Precio de los suplementos

El precio de los suplementos será de 15 euros para los adultos y de 5 euros para Infantil y los abonados tendrán prioridad el lunes, martes y miércoles para retirar su suplemento en la tienda oficial del club, aunque también está disponible la opción de la recogida online. Sus asientos se reservarán hasta el día 3 a las 17:30 horas, dos horas y media antes del choque, cuando su asiento se pondrá a la venta en taquillas.

A partir del jueves, la venta de entradas se abrirá para todo el público, con un límite de cuatro entradas por personas que serán nominativas, por lo que será necesario aportar nombre, apellidos y DNI.

Los precios para los no abonados serán de veinte euros en los fondos, 25 en tribuna y preferencia este y 30 euros en tribuna y preferencia oeste a excepción de la zona VIP. Para la categoría infantil, 10 euros en fondos y tribuna este y 15 euros en tribuna oeste.