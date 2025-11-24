leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la afición de la Cultural. Santi Rico
Fútbol | Copa del Rey

Los socios pasarán por taquilla para el regreso de la Copa del Rey al Reino

El club ha informado este lunes de la venta de entradas y los suplementos para el duelo que se disputará el miércoles 3 de diciembre

Borja Pérez

Borja Pérez

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:37

Comenta

La Cultural ha puesto a la venta este lunes las entradas para el regreso de la Copa del Rey al Reino de León. La entidad leonesa, además, ha informado de la obligatoriedad de que los socios retiren un suplemento de cara a dicho encuentro. Cabe recordar que el duelo será ante el FC Andorra, rival de la misma categoría al que los de Ziganda visitarán un mes después en la misma categoría.

El club admite que «como se recoge en la información de la campaña de abonados, no está incluida en el carné de temporada», lo que obliga a los abonados a pagar un extra para acceder al estadio.

Precio de los suplementos

El precio de los suplementos será de 15 euros para los adultos y de 5 euros para Infantil y los abonados tendrán prioridad el lunes, martes y miércoles para retirar su suplemento en la tienda oficial del club, aunque también está disponible la opción de la recogida online. Sus asientos se reservarán hasta el día 3 a las 17:30 horas, dos horas y media antes del choque, cuando su asiento se pondrá a la venta en taquillas.

Noticias relacionadas

La careta de moda entre el culturalismo

La careta de moda entre el culturalismo

Badía apuntala una histórica remontada de la Cultural en Cádiz

Badía apuntala una histórica remontada de la Cultural en Cádiz

Estos son los rivales de Cultural y Ponferradina en la segunda ronda de Copa del Rey

Estos son los rivales de Cultural y Ponferradina en la segunda ronda de Copa del Rey

A partir del jueves, la venta de entradas se abrirá para todo el público, con un límite de cuatro entradas por personas que serán nominativas, por lo que será necesario aportar nombre, apellidos y DNI.

Los precios para los no abonados serán de veinte euros en los fondos, 25 en tribuna y preferencia este y 30 euros en tribuna y preferencia oeste a excepción de la zona VIP. Para la categoría infantil, 10 euros en fondos y tribuna este y 15 euros en tribuna oeste.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anilso Soares, el minero caboverdiano fallecido en Asturias, descansará en Caboalles de Abajo
  2. 2 Laciana despide de luto y negro a su último minero muerto
  3. 3 Badía apuntala una histórica remontada de la Cultural en Cádiz
  4. 4 Herido un hombre de 58 años tras un brutal choque con un poste en la A-6
  5. 5 Una marea de mil banderines pide en León «respeto» a una Junta «sin alma y sorda»
  6. 6 Arde la vivienda de un matrimonio de Pieros tras un fuego generado en su chimenea francesa
  7. 7 Un restaurante de 1948, un bodeguero y un referente, premios de la Academia Leonesa de Gastronomía
  8. 8 «Aquí la espontaneidad no existe, si quieres tomar un café te dicen de quedar dentro de tres semanas»
  9. 9 La guerra de Ucrania deja sin telesilla a una estación de esquí de León
  10. 10 Qué son los radares negros o de ocupación que llegarán a España en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Los socios pasarán por taquilla para el regreso de la Copa del Rey al Reino

Los socios pasarán por taquilla para el regreso de la Copa del Rey al Reino