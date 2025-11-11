leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trofeo de la Copa del Rey
Fútbol | Copa del Rey

Estos son los rivales de Cultural y Ponferradina en la segunda ronda de Copa del Rey

Ambos conjuntos jugarán en su feudo ante equipos de Segunda División

Borja Pérez

Borja Pérez

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:32

Comenta

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) llevó a cabo este martes el sorteo correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey, ya sin la presencia del Atlético Astorga tras caer ante el Mirandés, pero con la Cultural y la Ponferradina como protagonistas de la provincia.

Todavía sin los clubes que disputarán la Supercopa de España en el bombo -Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club-, que se incorporarán en la próxima ronda, y también sin tecnología VAR, 64 equipos pelearán por mantenerse en el camino.

Rivales de Segunda

Los criterios establecidos de proximidad geográfica, dividiendo el país en las vertientes norte y sur, propiciaron que se abriera la posibilidad de un derbi entre Cultural y SD Ponferradina, aunque finalmente no se llegó a dar una opción preferida por muchos, pero también rehuida por otros tantos.

La Deportiva, por su parte recibirá al Racing de Santander en el que milita el ex blanquiazul Yeray Cabanzón, que volverá a su casa durante la temporada pasada. Será en El Toralín al tratarse de un enfrentamiento entre dos conjuntos de diferente categoría y ser los bercianos los de menor división.

Noticias relacionadas

Más autoridad que brillo de la Deportiva para seguir en la Copa

Más autoridad que brillo de la Deportiva para seguir en la Copa

Los penaltis frustran el sueño copero del Atlético Astorga

Los penaltis frustran el sueño copero del Atlético Astorga

La unidad B de la Cultural cumple sin alardes para avanzar en la Copa

La unidad B de la Cultural cumple sin alardes para avanzar en la Copa

La Cultural, por su parte, recibirá en el Reino de León al FC Andorra, el equipo contra el que acabó consiguiendo el ascenso el pasado año y con el que ahora se ven las caras en la Segunda División. El sorteo, al tratarse de dos equipos de la misma división, fue quien ubicó a los leoneses como locales, lo que provoca que no tengan que desplazarse para el duelo intersemanal.

Las eliminatorias, a expensas de conocer el día y la hora, se disputarán a partido único el martes 2, el miércoles 3 o jueves 4 de diciembre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un hombre tras varios días sin señales de vida en su vivienda en El Ejido
  2. 2 Un coche arde de forma espontánea en plena calle en Trobajo y termina completamente calcinado
  3. 3 El sistema Buscyl se queda en el alfoz: los leoneses cogen gratis el metropolitano
  4. 4 Tres asturianos detenidos por el robo de cableado de cobre en un pueblo de León
  5. 5 Una gran inundación afectaría a más de una quinta parte de la población en diez municipios de León
  6. 6 La casa con patio en un pueblo leonés que se vende por solo 10.000 euros en Wallapop
  7. 7 El castillo del Reino de León que se convertirá en resort rural
  8. 8 Fratricidio en Ponferrada: muere tras ser apuñalado por su hermano en una reyerta
  9. 9 La leonesa «inocente» que pasó por la cárcel y fue indultada en Semana Santa: «Vivió una odisea enorme»
  10. 10 Hospital, centros de salud y colegios: León se prepara para las nevadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Estos son los rivales de Cultural y Ponferradina en la segunda ronda de Copa del Rey

Estos son los rivales de Cultural y Ponferradina en la segunda ronda de Copa del Rey