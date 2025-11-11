Estos son los rivales de Cultural y Ponferradina en la segunda ronda de Copa del Rey

Borja Pérez Martes, 11 de noviembre 2025, 13:32 Comenta Compartir

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) llevó a cabo este martes el sorteo correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey, ya sin la presencia del Atlético Astorga tras caer ante el Mirandés, pero con la Cultural y la Ponferradina como protagonistas de la provincia.

Todavía sin los clubes que disputarán la Supercopa de España en el bombo -Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club-, que se incorporarán en la próxima ronda, y también sin tecnología VAR, 64 equipos pelearán por mantenerse en el camino.

Rivales de Segunda

Los criterios establecidos de proximidad geográfica, dividiendo el país en las vertientes norte y sur, propiciaron que se abriera la posibilidad de un derbi entre Cultural y SD Ponferradina, aunque finalmente no se llegó a dar una opción preferida por muchos, pero también rehuida por otros tantos.

La Deportiva, por su parte recibirá al Racing de Santander en el que milita el ex blanquiazul Yeray Cabanzón, que volverá a su casa durante la temporada pasada. Será en El Toralín al tratarse de un enfrentamiento entre dos conjuntos de diferente categoría y ser los bercianos los de menor división.

La Cultural, por su parte, recibirá en el Reino de León al FC Andorra, el equipo contra el que acabó consiguiendo el ascenso el pasado año y con el que ahora se ven las caras en la Segunda División. El sorteo, al tratarse de dos equipos de la misma división, fue quien ubicó a los leoneses como locales, lo que provoca que no tengan que desplazarse para el duelo intersemanal.

Las eliminatorias, a expensas de conocer el día y la hora, se disputarán a partido único el martes 2, el miércoles 3 o jueves 4 de diciembre.