Raúl Llona, con «todos disponibles» para el debut de un equipo que «mantendrá su identidad»

La Cultural cuenta ya las horas para el anhelado regreso a la Segunda División. Tras recorrer un largo camino hasta conseguirlo, llega ahora el momento de disfrutar un competir por encontrar el asentamiento en la categoría. En la previa del primer encuentro ante el Burgos, Raúl Llona repasó ante los medios cómo llega el equipo, tanto anímica como físicamente, a este duelo.

Con una sonrisa que denota la ilusión que supone para él y para el club este desafío, el técnico culturalista dejó claro que el equipo está «con muchas ganas de empezar la nueva temporada» que para muchos significa el debut en el fútbol profesional, lo que supone un aliciente extra.

El momento de la Cultural

Al primer partido, llega la Cultural «en la mejor de las opciones que hemos tenido durante toda la pretemporada», sin acordarse «de lo que nos falta y focalizando »todo lo positivo en el partido de mañana».

Tras una pretemporada condicionada por la falta de fichajes, Llona admitió que la preparación «ha sido otro aprendizaje» porque «sabíamos que no íbamos a poder contar con toda la plantilla, pero también sabíamos que con lo que tuviéramos íbamos a competir y no vamos a poner excusas».

El hecho de no conocer la categoría no preocupa a un entrenador que reconoció tener «muchos recursos al alcance de nuestra mano para poder adaptarse a la competición y conocer a los rivales», además de admitir que, en lo personal, está «tranquilo porque la esencia de la competición va a ser la misma y siempre te da ese cosquilleo en el inicio».

Los problemas del mercado

En lo que ya es una discusión repetida por todos en los meses de agosto, el técnico culturalista confesó que está «sorprendido» con el hecho de que se disputen tres jornadas de competición antes del cierre del mercado: «A mí me sorprende mucho que tengas abierto el mercado hasta después de jugar tres jornadas. Lo tenemos asumido y a partir de ahí, somos conscientes de lo que hay. Esto no se para, hay que ir compitiendo».

A pesar de asumirlo con naturalidad, el logroñés afirmó que «faltan dos extremos, dos centrales, uno o dos laterales y un centrocampista», lo que supone unos «seis o siete fichajes más», con la defensa como «la zona más debilitada».

En cuanto a la adaptación a la competición, Raúl dejó claro que la Cultural mantendrá la identidad que ha llevado al equipo a Segunda: «Es todo nuevo y vamos a ver cómo nos adaptamos y cómo iniciamos la competición. Nuestras señas de identidad no las vamos a cambiar porque son las que nos han llevado hasta aquí, aunque eso no quiere decir que no tengamos que adaptarnos. Queremos jugar en campo rival y robar alto porque eso nos va a acercar al gol».

Todos disponibles para Burgos

El primer rival a batir será el Burgos, un equipo con «mucha continuidad» y que «se ha reforzado rápido, lo que ha supuesto una ventaja porque han podido trabajar con todos». Además, recalcó la presencia de «jugadores determinantes y, a nivel de conjunto, las ideas muy claras».

A El Plantío se desplazará la Cultural con todos disponibles, incluidos los tocados Eneko, Sergi Maestre y Víctor, que «han entrenado bien». También será ya uno más Luis Chacón, que se encuentra «en perfectas condiciones». Del filial, formarán parte de la expedición Nico, Juan y Choco, uno de los nombres más destacados de la preparación.

Por último, valoró la respuesta de la afición, con cerca de mil culturalistas que se desplazarán a Burgos, lo que supone «una presión para bien». En lo personal, como conclusión, Llona dejó claro que se siente «muy querido en León» y que seguirán «representando a los aficionados como han hecho hasta ahora.