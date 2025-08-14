Optimismo y limitaciones: así afronta la Cultural su estreno en Segunda

Imagen del once que dispuso la Cultural en el amistoso ante el Burgos

Borja Pérez Jueves, 14 de agosto 2025

Sin margen alguno para titubeos, la Cultural arranca este viernes el campeonato de Segunda División con el reto de arrancar dando un paso firme ante un rival rocoso. Para conseguirlo, deberá dejar atrás las dudas que han sobrevolado la preparación y potenciar las certezas exhibidas durante los encuentros disputados.

El equipo leonés afronta el primer envite debilitado por la falta de fichajes que puedan aportar un salto de calidad en diferentes líneas del campo, como así lo reflejó Raúl Llona en sus declaraciones tras el último duelo ante el Lugo.

Sin embargo, no lo ve así un José Manzanera que, tras las presentaciones de Diego Collado y Daniel Paraschiv, se mostró «muy contento» y, aunque «obviamente falta gente», dejó claro que «eso no puede servir como excusa porque la plantilla llega en muy buenas condiciones».

La planificación culturalista

En todo caso, la ilusión prevalece por encima de todo en la Cultural tras una campaña para el recuerdo. Líderes durante las 38 jornadas de competición, el conjunto leonés se ganó a pulso un hueco en el fútbol profesional y la idea principal es la de pelear para mantener este privilegiado puesto el mayor tiempo posible

Para ello, la dirección deportiva ha optado por mantener a algunos de los principales bastiones del equipo la pasada campaña como fueron Eneko Satrústegui, Quique Fornos, Bicho o Manu Justo, entre otros. No se llegó a un acuerdo para la renovación, por otra parte, con jugadores que, a priori, si parecía que podían rendir en el fútbol profesional, como Álvaro Martínez, Diego Barri o, incluso, Antón Escobar.

En términos generales, Raúl Llona ha querido también dejar parte de su esqueleto del año pasado para, a partir de él, construir y sumergir en el proyecto a los nuevos futbolistas, que son quienes deben aportar nuevas virtudes al equipo para acercarse al objetivo.

Una pretemporada exigente

El hecho de que el grueso de la plantilla tuviera los conceptos adquiridos del pasado curso se tradujo en un buen comienzo de pretemporada, con dos triunfos ante Bilbao Athletic (2-3) y Pontevedra (0-1). Sin embargo, con el paso de los partidos y el conseguiente ascenso de nivel de exigencia, las lagunas empezaron a tomar protagonismo sobre el césped.

Ampliar La Cultural, en su segundo partido de pretemporada en Pontevedra CyDLeonesa

Los cinco últimos partidos de pretemporada, de hecho, se saldaron con dos empates y tres derrotas en los que la Cultural anotó cuatro tantos y encajó siete. Lejos de los resultados, que acostumbran a ser meros trámites durante la preparación, el cuadro de Raúl Llona dejó ciertos detalles positivos y negativos.

En la cara más luminosa de la moneda, se vio por momentos un equipo oxigenado en ataque, con una gran irrupción de Rafa Tresaco, además del dominio del centro del campo y la llegada desde segunda línea de Thiago Ojeda, complemento idóneo para Bicho.

Sin embargo, los duelos de pretemporada también sirvieron para ver las carencias de un equipo al que, con total seguridad, aún le queda camino por recorrer para amoldarse a la exigencia de la competición. La fragilidad defensiva, exhibida principalmente en los centros laterales, y los problemas de definción son dos de los elementos más preocupantes.

Es evidente que, para corregir esto, se está siguiendo una estrategia de mercado que obliga a tener paciencia, pero que, a priori, dará sus frutos a partir del mes de septiembre, cuando la plantilla esté completa.

A día de hoy, tras inscribirse a ﻿cuatro de los fichajes -Selu Diallo, Juan Larios, Thiago Ojeda y Arnau Rafús- en el Júpiter Leonés, el primer equipo culturalista cuenta con trece jugadores con ficha, los nueve renovados más cuatro fichajes que, junto a los otros cuatro del filial, suman un total de ocho incorporaciones hasta el momento.

La afición, por encima de todo

Con esa plantilla, a la espera de inscribir a Luis Chacón y de concretar el futuro de Guzmán, se llegará el primer duelo liguero, que será nada más y nada menos que este viernes -21:30 horas- ante el Burgos en El Plantío, un feudo conocido cada año por la rocosidad del cuadro blanquinegro ante su gente.

No será el único partido que afrontará la Cultural sin el mercado de fichajes cerrado, pues, antes del uno de septiembre, los leoneses recibirán al Almería y visitarán al Sporting en lo que serán nueve puntos fundamentales para arrancar con buen pie la competición.

A pesar de las dificultades con las que llega el inicio de la competición, la afición ha vuelto a demostrar su potencial. Tras arrasar con los abonos hasta llegar al límite de 10.000 que permite el Reino de León, alrededor de mil culturalistas se darán cita en El Plantío en la primera jornada. De esta forma, una vez más, club y aficionados irán de la mano en busca de empujarse para un año donde la comunión será fundamental.