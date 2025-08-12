Diego Collado: «La clave para la permanencia es la regularidad»

Borja Pérez Martes, 12 de agosto 2025, 18:23 Comenta Compartir

Nueva tanda de presentaciones en la Cultural. A tres días de iniciar la competición, esta vez fue el turno de Diego Collado y Daniel Paraschiv. Ambos, elegidos para reforzar el ataque, comparecieron ante los medios de comunicación para dejar sus primeras sensaciones en lo que se refiere a la pretemporada.

En primera instancia, tomó la palabra José Manzanera, como es habitual, para agradecer al futbolista granadino por elegir la Cultural, además de reconocer que «es un jugador que llevo sufriendo desde alevines o infantiles». Por otro lado, el director deportivo confirmó que «llega en propiedad con un contrato de una temporada más otra opcional».

Una vez finalizada la comparecencia del director deportivo, fue el turno de Collado, que comenzó agradeciendo el «recibimiento y la acogida de todo el mundo». Tras acabar el año en el Eldense, el granadino tenía claro que «quería volver a España y seguir en Segunda División». «Manza habló conmigo desde el principio y yo tenía claro que quería que se solucionara todo rápido para coger sensaciones en pretemporada y estoy bastante contento con eso», admitió.

Tras su descenso del fútbol profesional, Collado habló de la necesidad de «tener regularidad durante una liga que es muy competitiva, da igual que te enfrentes al último o al primero».

Un jugador polivalente que quiere aportar cifras

Sobre el estilo de Raúl Llona, reconoció que le gusta mucho «la filosofía de juego de tener el balón e iniciativa» que «seguro que nos va a llevar a ganar muchos partidos». Dentro de ese esquema, Collado admitió la posibilidad de jugar «en banda, de diez o arriba, en todas ellas me siento cómodo y todo será cuestión de hablar con el míster».

El futbolista desarrollado en Villarreal llega a León para «ayudar al equipo con números, ya sean goles, asistencias o pases, cualquier estadística positiva va a venir bien».

El poder de la afición

Poniendo el foco la afición, tras cerrar la campaña de abonados antes de tiempo por haber alcanzado el límite, Diego Collado afirmó que «ya veía partidos del año pasado y me parecían increíbles estos números en Primera RFEF y lo son también para Segunda». «Los partidos son muy largos y las aficiones tienen mucho poder, que haya diez mil personas animando nos hará las cosas más fáciles».

Donde también estará presente la afición será en Burgos, algo que valora positivamente el futbolista para un partido en el que espera que «ellos se vendrán arriba por ser el primer partido, pero estoy tranquilo porque con la calidad que tenemos, creo que vamos a ser superiores y hay que empezar con fuerza».

Por último, el granadino habló de Matia Barzic, futbolista que suena con fuerza para reforzar la zaga culturalista y ex compañero de Collado, y reconoció que «además de ser una gran persona, es un muy buen futbolista». «Sería una gran incorporación en caso de hacerse oficial», concluyó.