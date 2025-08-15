Pistoletazo de salida al sueño de la Cultural en Segunda

Borja Pérez Viernes, 15 de agosto 2025, 08:52 Comenta Compartir

Llegó el momento. Los nervios, las expectativas, los análisis y cualquier otro elemento previo al encuentro y a la temporada quedarán en el olvido en el mismo instante que el árbitro señale el pitido inicial que significará el pistoletazo de salida al curso 2025/26 en LaLiga Hypermotion.

La Cultural visita este viernes -21:30 horas- al Burgos CF en El Plantío, en el que será el primer partido de toda la categoría a la par que el Real Valladolid - Ceuta. De esta forma, el equipo de Raúl Llona intentará exhibir todas sus virtudes y minimizar las carencias mostradas hasta el momento para empezar con el mejor pie posible.

Burgos CF Cantero; Florian Miguel, Sierra, Aitor Córdoba, Arroyo; Morante, Atienza; Iñigo Córdoba, Appin, Curro; y Niño. - Cultural Edgar Badía; Víctor García, Fornos, Satrúategui, Larios; Bicho, Thiago Ojeda, Selu Diallo; Rafa Tresaco, Pibe, Manu Justo Árbitro Jon Ander González (Colegio vasco).

Incidencias Estadio El Plantío. Jornada 1 de LaLiga Hypermotion. 21:30 horas. DAZN, Prime Video, LaLiga TV Hypermotion y LaLiga TV.

Si hay una palabra que defina el estado de la Cultural como club a todos sus niveles, sin duda es ilusión. Como aquel niño que da el salto a primaria o a secundaria y llega el primer día con una mezcla indescifrable de nervios y deseo. El hecho de que para muchos sea el debut en el fútbol profesional supone un ápice de motivación extra, lo que podría servir en el reto de máxima dificultad que tendrá el equipo leonés ante un Burgos que llega al envite más formado.

Los blanquinegros, además de contar con el apoyo de su gente, afrontan este primer duelo con su plantilla prácticamente finiquitada, lo que supone que hayan podido trabajar con más certezas que la Cultural, que aún tiene una buena parte de sus fichas sin ocupar.

En el equipo burgalés, destaca la presencia de jugadores como Íñigo Córdoba, que ya fue un dolor de muelas en el amistoso disputado en el mes de julio con sus irrupciones por banda, y Fer Niño, además de la presencia en la medular del futbolista leonés Iván Morante.

Todos disponibles para el debut

Volviendo al bando visitante, a expensas de los fichajes que se hagan hasta el final del mercado, Raúl Llona podrá contar con toda la plantilla al completo de cara a este partido, lo que supone un alivio importante tras un tramo final de pretemporada plagado de obstáculos. A priori, Eneko, Sergi Maestre, Víctor y Manu Justo, que se perdieron el último duelo de preparación, están en plenas condiciones para jugar, a expensas de saber cuántos minutos, como confirmó el entrenador logroñés.

Estos regresos, sobre todo los de Víctor García y Satrústegui, sirven de bálsamo para la entidad leonesa, después de las lagunas que han salido a relucir﻿ en la pretemporada, sobre todo en lo que se refiere a la defensa de los centros laterales. A priori, los mencionados son dos de los llamados a aportar una seguridad defensiva que sería el primer paso hacia el triunfo.

El mercado de la Cultural

Más allá de que un grueso importante de los futbolistas debuten en Segunda División, este primer encuentro supondrá también el estreno de algunos de los nuevos fichajes con la elástica culturalista. Edgar Badia, Arnau Rafús, Juan Larios, Thiago Ojeda, Selu Diallo, Collado, Rafa Tresaco y Paraschiv son las incorporaciones hasta el momento.

Estas ocho llegadas, sin embargo, no alcanzan para cubrir todas las necesidades de un conjunto leonés al que le quedan tres semanas importantes de mercado. El propio Raúl Llona dejó claro que faltan «dos centrales, uno o dos laterales, un centrocampista y dos extremos» para cerrar la plantilla.﻿

Como principal novedad al saltar de categoría, será el primer partido de la historia del club con VAR en competición liguera, lo que supone un cambio total en el desarrollo de los encuentros. Los aficionados culturalistas, acostumbrados a celebrar y digerir los goles a favor y en contra el momento, tendrñan que pasar acostumbrarse a vivir momentos de tensión con la revisión de las jugadas.

De cara a este primer enfrentamiento, los cerca de mil culturalistas desplazados a Burgos deberán lidiar con esta situación en El Plantío, después que la afición agotara en tiempo récord, una vez más, las entradas que los burgaleses pusieron a disposición del conjunto leonés.