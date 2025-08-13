El fenómeno 'Fantasy' llega a la Cultural

Borja Pérez Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:58 Comenta Compartir

El fenómeno de los juegos Fantasy en el mundo del fútbol viene creciendo en los últimos años, con especial evolución a lo largo de la última temporada. Los más futboleros se mantienen cada vez más unidos a este tipo de aplicaciones que sacan la versión más competitiva y tenaz de los jugadores.

En este escenario, la Cultural, tras ascender al fútbol profesional, se estrena también en cuanto a participación en este tipo de aplicaciones. Y, además de formar parte de los Fantasy de LaLiga Hypermotion, ahora también ha aparecido la posibilidad de poder disfrutar de un juego exclusivo para los aficionados leoneses.

¿Qué es el Fantasy?

Para todo aquel que todavía no se haya sumergido en este mundo, los juegos Fantasy son aquellos en los que cada participante se convierte en un entrenador virtual, obligado a elaborar su plantilla con jugadores de los diferentes equipos de una competición para, cuando llegue el fin de semana, puntuar en función del desarrollo de los futbolistas elegidos para la plantilla.

Con este modelo de aplicaciones, que se han extendido a lo largo de los años con juegos como el Comunio, aunque su verdadera irrupción a todos los niveles se ha llevado a cabo en los últimos años, se consigue crear un vínculo mucho mayor entre los aficionados y la competición.

Un juego exclusivo para la Cultural

En lo que se refiere a la Cultural, el medio Pamplonews ha puesto en marcha la Liga Estrella, el primer Fantasy dedicado exclusivamente a los aficionados culturalistas. El juego busca sumergir a los competidores en una experiencia única, gestionando la plantilla como si cada uno realizase la labor de Raúl Llona.

A diferencia de los otros juegos de esta índole, donde se mezclan jugadores de todos los equipos, en Liga Estrella solo se eligen jugadores culturalistas. Cada semana, se deben seleccionar los cinco favoritos, eligiendo también un capitán, y durante los días de competición los jugadores sumarán puntos en base a su rendimiento real.

Para acceder a él, no se requiere la descarga de una aplicación, el juego funciona desde cualquier dispositivo, accediendo a la página web de la plataforma para poder disfrutar de la gestión del club de tu vida.