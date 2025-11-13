Lamine Yamal, nominado al Premio Puskas, y Mariona Caldentey, al Marta

Óscar Bellot Madrid Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:40 Comenta Compartir

Lamine Yamal y Mariona Caldentey optan a llevarse los galardones a los mejores goles del año. El extremo del Barça y la centrocampista del Arsenal figuran en las listas de nominados a los premios Puskas y Marta que desveló la FIFA este jueves y que suponen el pistoletazo de salida para las votaciones que servirán para determinar los nombres de los ganadores en categoría masculina y femenina hasta el 3 de diciembre.

Estos galardones rinden homenaje a los mejores goles marcados en el fútbol femenino y masculino entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025, y serán los aficionados y un panel de expertos los encargados de resolver quiénes se llevarán ambos trofeos. El anuncio de los vencedores se dará a conocer en el transcurso de la gala de los Premios The Best 2025.

Lamine Yamal aparece en la relación de candidatos al Premio Puskas merced al golazo que marcó durante el Espanyol-Barcelona disputado el 15 de mayo del presente año en Cornellà. Corría la jornada 36 de Liga y el Barça se presentaba en el feudo perico con la posibilidad de sentenciar el título. Todo parecía dispuesto para que el equipo de Hansi Flick abrochase el trofeo, pero lo cierto es que la primera parte resultó un tanto anodina, con un Barça confiado y un Espanyol determinado a defenderse con uñas y dientes. El escenario cambió por completo en el minuto 53, cuando el crack de Rocafonda ejecutó un zurdazo antológico a la escuadra que dejó sin capacidad de respuesta a Joan García.

Fue otra obra maestra de un genio que dejó pasmado al respetable congregado aquel día en el RCDE Stadium y que cotiza alto en la carrera por adjudicarse un reconocimiento al que también aspiran futbolistas desconocidos para el gran público como el egipcio Amr Nasser, el indonesio Rizky Ridho o el mexicano Carlos Orrantía, así como el inglés Declan Rice, centrocampista del Arsenal que se cuela entre los candidatos merced a uno de los dos tantos con los que tumbó al Real Madrid en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones el pasado mes de abril.

Por lo que respecta al Premio Marta, la candidatura de Mariona Caldentey se apoya en el tanto que la internacional por España anotó en el duelo de la Champions femenina que enfrentó al Arsenal con el Olympique de Lyon el 27 de abril de 2025. Fue un derechazo desde fuera del área con el que la mediocentro puso el 0-2 provisional en el marcador de un partido que concluyó 1-4.

Entre las rivales de la centrocampista balear figuran la propia Marta, leyenda brasileña que da nombre al trofeo y que opta merced a un tanto que anotó en el transcurso de un partido que enfrentó al Orlando Pride con el Kansas City Current el 17 de noviembre de 2024, o la neerlandesa Vivianne Miedema, nominada por la diana que marcó durante el Gales-Países Bajos celebrado el 5 de julio de 2025.

