Lucas Ribeiro aleja los fantasmas del Reino

Para esto vino Lucas Ribeiro. Para ser el héroe, para rescatar al equipo cuando lo necesitara. El brasileño resolvió un partido vibrante, de idas y venidas, de alternativas, que cayó de lado leonés en el minuto 89.

La Cultural ganó (3-2), al fin, en casa, y despejó fantasmas, fantasmas que se unen a los que ya traía consigo el Mirandés. El descenso se aleja un poco de los de Ziganda, que se han quitado un peso de encima: han marcado en casa y han ganado.

Cultural Badia; Calero, Rodri, Barzic, Hinojo; Ojeda, Diallo (Yayo, min. 87); Pibe (Lucas Ribeiro, min 81), Chacón, Sobrino (Collado, min. 81); Manu Justo (Mboula, min. 65) 3 - 2 Mirandés Nikic; Hugo Novoa (Postigo, min. 46), Pica, Martín Pascual, Córdoba, Pablo Pérez; Thiago (Aarón, min. 72), Bauzá, Cardero (Barea, min. 76); Marí (Eto'o, min. 76), Carlos Fernández Goles 1-0, min. 25, Chacón. 1-1, min. 36, Carlos Fernández. 2-1, min. 62, Pibe. 2-2, min. 69, Carlos Fernández. 3-2, min. 89, Lucas Ribeiro

Árbitro José Antonio Sánchez (Colegio Andaluz). Mostró amarilla a Carlos Fernández, Pica y a Bauzá por parte del Mirandés.

Incidencias Estadio Reino de León. Jornada 12 de la Liga Hypermotion. 9.010 espectadores.

Sin Bicho, causando baja de última hora, y con Pibe como gran novedad en el once, la Cultural saltó al césped del Reino de León con la esperanza de que el día posterior a Halloween alejara, paradójicamente, los fantasmas de sus malos resultados en casa.

El Mirandés, por su parte, estaba en la cuerda floja y su técnico, Fran Justo, se la jugaba. Los rojillos trataron de salir al Reino de León con una propuesta de tener más la pelota ante una Cultural con líneas adelantadas y presión intensa.

Los rojillos, también con un equipo muy adelantado, sufrieron las primeras consecuencias de ese dibujo: con un balón a la espalda de la defensa, Manu Justo dispuso de un mano a mano que Nikic logró sacar. Acto seguido, Rubén Sobrino, de cabeza, también tuvo el gol cerca.

Fue a más la Cultural. Los de Cuco Ziganda fueron ganando presencia en campo rival, sumando minutos de posesión y dando más y más protagonismo a Pibe. El extremo fue capaz de desbordar y causar problemas por su costado.

Chacón golpea; el Mirandés reacciona

La Cultural iba a más. Y ya era merecedora de un gol, ese elemento trascendental en el fútbol que tanto se le estaba resistiendo. Pero llegó en el minuto 25. Diallo encontró un latifundio para correr ante la desordenada defensa mirandesa. El mediocentro culturalista galopó hasta la frontal, donde se frenó y entregó el balón para Chacón, que chutó con potencia desde la medialuna para poner el 1-0.

Con el tanto, el Mirandés trató de dar un paso adelante, tener la pelota y empujar. Los leoneses consiguieron que no pasara nada, que los rojillos apenas pisaran su área, a la espera de un contragolpe para poner el 2-0. Pero en una falta lateral, los visitantes encontraron un pasaporte hacia el peligro… y no lo desaprovecharon: Carlos Fernández empataba.

El partido volvió a su punto original, pero con la Cultural consciente de que era capaz de marcar en su propio estadio. Lo había demostrado de forma empírica. Así que los de Ziganda volvieron a mostrarse más activos en ataque, más propositivos y dominaron los minutos finales del primer acto.

No llegó el gol, pero sí varios acercamientos de peligro, todos con Pibe como punto en común de estas acciones. El 1-1 seguía presente al descanso en un Reino de León que esperaba que en la segunda parte su equipo pudiera tributarle un triunfo.

Las claves Pibe El extremo fue de lo más destacado de la Cultural, desbordando y generando problemas a la defensa del Mirandés. Lucas Ribeiro Fue decisivo. Entró y marcó el gol de la victoria, de una calidad increíble. Lucas Ribeiro vino para esto.

Tras el paso por vestuarios, el Mirandés salió con una marcha más y tuvo la primera clara ocasión de la segunda mitad en un saque de esquina al segundo palo que cabeceó Bauzá. Pero Badia, en su intervención de mérito rutinaria, sacó ese balón que se colaba en la meta culturalista.

La pequeña tempestad fue pasando y la Cultural fue recuperando su razón de ser. Más balón, el campo más ancho, mayor control de Ojeda y Diallo… y más balones a Pibe. Y todo volvió a reconectarse, aunque no al nivel de la primera mitad.

De nuevo, gol y contragol

Pero llegó el gol. Calero, Justo y Pibe trenzaron una gran jugada al primer toque que culminó con un pase del lateral para Pibe que, al palo corto, chutó con fuerza y precisión para poner el 2-1. La Cultural estaba de nuevo por delante y los fantasmas parecían alejarse de nuevo del Reino.

El Mirandés intentó reaccionar, con Marí en esta ocasión. Pero la Cultural no le dejó y, es más, los de Ziganda volvieron a crear peligro para tratar de matar el partido. La tuvo Rodri en un córner, solo en el punto de penalti, pero no acertó a rematar un balón muerto.

Ampliar Hinojo, en una acción del partido. LaLiga

Pero el Mirandés se volvió a levantar. En otro centro lateral, que la Cultural había defendido bien desde la llegada de Ziganda, Carlos Fernández se hizo grande de nuevo para cabefcear a bocajarro y poner el 2-2. Tocaba remar. Otra vez.

El plan era tener de nuevo la pelota, dominar desde la posesión y buscar a los hombres de ataque en posiciones ventajosas. Lo hizo Chacón, que desbordó y chutó cruzado, pero el balón se fue fuera por poco. La Cultural quería la victoria.

Ribeiro, el héroe

Los dos equipos, realmente, buscaban el gol y la victoria. Era necesario en ambos casos y, aunque la Cultural parecía estar un pasito más cerca de ello, el Mirandés también amenazaba cuando llegaba a campo rival.

Pudo llevárselo el Mirandés en una jugada mal defendida por la Cultural, con Diallo muy blando y Eto'o atento para llevarse la pelota y anotar. Pero la jugada quedó anulada por fuera de juego. La afición rojilla se lamentaba, la leonesa respiraba.

Apretaron los rojillos, con otras dos acciones peligrosas ante una Cultural que sufría en estos minutos. Pero entonces apareció un jugador que vino a esto, a ser diferencial. En el minuto 89, Lucas Ribeiro controló en la frontal, levantó la cabeza y puso el balón a la escuadra. Gol y éxtasis en el Reino con el brasileño, que marcaba así su primer gol de blanco.

Aguantó la Cultural en el añadido y pudo celebrar su primer triunfo en casa. Alegría leonesa, tristeza y enfado mirandés, que la tomó con su ya discutido técnico. Los leoneses sumarán otra jornada más fuera del descenso y abriendo hueco con otro rival directo. Los fantasmas se alejan del Reino.

