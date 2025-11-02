Los diez minutos perfectos de Lucas Ribeiro en el Reino

Dani González León Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:38 Comenta Compartir

Su llegada a la Cultural causó sensación. En primer lugar, por el cómo, con ese particular plante a su antiguo club, el Mamelodi Sundowns sudafricano. En segundo lugar, por el pasado reciente del brasileño y su gran desempeño en el Mundial de Clubes, con golazos a clubes gran renombre como el Borussia Dortmund.

Lucas Ribeiro llegó a la Cultural para ser diferencial y este sábado, ante el Mirandés (3-2), lo fue. Con pocos minutos de juego, decidió el partido. Con apenas una acción para poder hacer daño, lo hizo. Ese era el fin de su llegada a León.

Lucas Ribeiro entró en el campo en el minuto 82 reemplazando a un Pibe que, un mes después, regresaba al once. Y lo había hecho con nota, siendo un jugador desequilabrante, con desborde… y anotando un gol, su primer gol en Liga Hypermotion.

Trece minutos, un tiro y un gol

Pero el brasileño lo vio y subió la apuesta. Ribeiro necesitó una jugada, tan sólo una jugada, para decidir el partido. En el minuto 88, recibió el balón de Iván Calero, realizó un recorte sobre el jugador del Mirandés que llegaba a la cobertura, y ganó el espacio suficiente para chutar. Con la zurda, la puso con rosca al palo lejano del meta rojillo Nikic y el balón acabó en la portería. En Córdoba tuvo una similar en el tiempo añadido, pero se fue fuera por poco. Esta vez, el balón entró.

Rosquita y a guardar.

El pie de 𝐋𝐮𝐜𝐚𝐬 𝐑𝐢𝐛𝐞𝐢𝐫𝐨 ✨.#LALIGAHYPERMOTION #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/Th8aPPe15E — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 1, 2025

El brasileño puso así el colofón a su breve pero decisiva actuación. En apenas diez minutos, contando el tiempo añadido, Ribeiro completó el único regate que intentó y convirtió en gol el único disparo del que dispuso. A ello sumó tres recuperaciones, mostrando ese trabajo también en defensa, y cinco pases acertados de cinco probados.

Esta ha sido la carta de presentación de Ribeiro ante el fútbol español con un gol que el culturalismo festejó a lo grande para ganar algo de margen con los puestos de descenso.

