La Cultural conquista el José Zorrilla por primera vez en su historia

Borja Pérez Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:36

La Cultural sigue empeñada en escribir páginas doradas de su historia. Tras la victoria en El Sardinero, los leoneses, en el estreno de la era Ziganda, ganaron por primera vez en su historia en el estadio José Zorrilla. Desde su fundación en 1982, nunca lo habían logrado, pues el último triunfo leonés está fechado en 1944.

Pero, los culturalistas, dispuestos a dejar huella en su vuelta al fútbol profesional, fusionaron todos los condicionantes básicos necesarios para ganar un partido de fútbol: acierto ante la meta rival y solidez defensiva. El ABC del fútbol para firmar el mejor inicio posible del nuevo técnico culturalista.

Real Valladolid Guilherme; Alejo (Trilli, min. 83), Pablo Tomeo, David Torres, Guille Bueno (Garriel, min. 58); Lachuer (Alani, min. 72), Meseguer; Amath (Peter Federico, min. 40), Ponceau (Canós, min. 58), Biuk (Jorge Delgado, min. 72); Latasa 0 - 1 Cultural Badia; Víctor García (Barzic, min. 73), Rodri Suárez, Tomás Ribeiro, Hinojo (Cortés, min. 83); Bicho (Larios, min. 73), Thiago Ojeda; Pibe (Selu Diallo, min. 81), Chacón, Collado (Yayo, min. 73); Sobrino (Manu Justo, min. 88) Goles 0-1, min. 6, Collado.

Árbitro Marta Huerta. Amonestó a Iván Alejo y Meseguer por parte del Real Valladolid y a Hinojo, Ribeiro y Collado por parte de la Cultural.

Incidencias Estadio José Zorrilla. Jornada 7 de la liga Hypermotion.

En el estreno de 'Cuco' Ziganda al mando del banquillo leonés, la Cultural saltó al césped del José Zorrilla con un once reconocible, algo condicionado por las bajas en defensa -Fornos, Eneko, Calero y las molestias de Barzic-, pero sin grandes variaciones respecto a lo visto en las primeras jornadas con Raúl Llona.

Sorpresa al espacio

Aprovechándose del respaldo de su afición en el José Zorrilla, el Real Valladolid mantuvo sus líneas muy altas en el inicio del encuentro, complicando la salida de balón culturalista. Sin embargo, los leoneses, conscientes de que este escenario podía darse, optaron por sorprender al espacio.

En este escenario, con una fórmula idéntica a la desarrollada en El Sardinero, el conjunto culturalista aprovechó su primer contragolpe para hacerle llegar el balón a Collado, que mandó el balón al fondo de la red desde el centro del área para silenciar la grada local y desatar la locura entre los culturalistas desplazados.

Si por algo destacó la Cultural en el primer acto fue la solidez mostrada en defensa, impidiendo que el Real Valladolid tradujera su dominio del balón en ocasiones sobre la meta de Badia.

La intensidad de Rodri Suárez en los múltiples duelos con Juanmi Latasa, la seguridad de Badia en las salidas y una acción salvadora de Hinojo en el área pequeña fueron buenos argumentos para sostener esta tesis.

Las claves Rodri Suárez El leonés se mostró imperial en el José Zorrilla. Con el brazalete de capitán, lideró a la Cultural desde la defensa y se impuso en el juego aéreo a pesar de enfrentarse a un delantero como Juanmi Latasa. Gran inicio de temporada del canterano en el fútbol profesional. Solidez defensiva Más allá del papel del central leonés, la Cultural mantuvo una solidez destacable durante todo el encuentro, bloqueando por momentos al Real Valladolid.

El tramo final del primer acto perdió por momentos el orden futbolístico establecido, dejando una gran ocasión para la Cultural por medio de Chacón, un remate al larguero de Biuk y la lesión de Amath que obligó a Almada a mover el banquillo antes de lo previsto. Con todo ello, los leoneses se marcharían a vestuarios por delante en el marcador. Un gran tesoro que debía manejarse en un escenario muy complejo.

Para ello, los de Ziganda intentaron estirar sus líneas tras el descanso para no sucumbir en el dominio blanquivioleta, intentando pelear la posesión del cuero. Al filo de la hora de encuentro, viviría la Cultural un tramo de más tranquilidad con balón, combinando con determinación para romper las líneas del cuadro de Almada.

Gran gestión para un triunfo histórico

Sobrino tuvo en sus botas el segundo tras un disparo que rebotó en un defensa y que acabaría por encontrarse con la pierna de Guilherme. Llegados al tramo final con el marcador favorable, los leoneses optaron por cerrar espacios e intentar impedir la continuidad que buscaba el Real Valladolid para acercarse al empate.

Los últimos minutos exhibieron un monopolio absoluto de los pucelanos, completamente volcados frente a una Cultural centrada en defender área propia.

Hilaron multitud de ocasiones de peligro los de Almada, pero no fueron capaces de rematarlas y, con la misma contundencia con la que iniciaron el partido, la entidad leonesa firmó un triunfo histórico para empezar de la mejor forma la era Ziganda.