⁠El fútbol une a los afectados por los incendios en un amistoso marcado por la solidaridad

Unidos contra el fuego. Tras poner este lunes punto y final a un verano marcado por los trágicos incendios que han asolado una buena parte del país, la Cultural, la SD Ponferradina, el Zamora CF y el Ourense CF se unieron en un partido benéfico para ayudar a todos aquellos que siguen luchando por resurgir de las cenizas y volver a la normalidad tras sufrir, en muchos casos, consecuencias devastadoras.

El fútbol volvió a servir de altavoz para exhibir la mejor cara de la sociedad y, a través de dos amistosos de 45 minutos en el Reino de León entre los cuatro equipos, la solidaridad fue principal protagonista en un encuentro al que además se unieron LaLiga y la Federación.

El fútbol, en segundo plano

El duelo, en lo que respecta a la Cultural, sirvió para ver por primera vez a Cuco Ziganda en el banquillo leonés antes de visitar el José Zorrilla, aunque el fútbol quedó en un segundo plano.

Ampliar Saque de honor de un miembro de las BRIF CyDLeonesa

La jornada se dividió en dos encuentros anunciados media hora antes de arrancar el duelo. La Deportiva dio el pistoletazo de salida ante el Zamora, dejando para las 21:00 horas el duelo entre la Cultural y el Ourense CF. Con entrada gratuita para todos aquellos interesados, se habilitó una fila 0 para realizar donativos a los afectados.

Un emotivo reconocimiento

La parte más emotiva en el Reino de León llegaría en la antesala del primer duelo, cuando los cuatro equipos saltaron al césped con una elástica marcada por el lema «Dolor y rabia» que abanderó toda la jornada. Les acompañarían también los más pequeños, cada uno con la camiseta de los diferentes equipos participantes en el cuadrangular solidario, para mostrar una vez más la imagen más sentimental de este deporte ante una situación catastrófica como la vivida.

Tras guardar un minuto de silencio en memoria de los víctimas, comenzaría el choque ante unas gradas habitadas principalmente en la grada oeste, con algunos aficionados también esparcidos por el fondo sur del estadio. Aunque la mayoría fue culturalista, por la cercanía evidente, cabe destacar la importante presencia de seguidores blanquiazules que se dieron cita en el estadio de su máximo rival para apoyar también a la causa.

En lo puramente futbolístico, el primer encuentro no tuvo mayor relevancia, más allá de algunos destellos en ataque convertidos en opciones de gol para ambos equipos durante la primera media hora. En el minuto 35, la Deportiva pondría el único gol del partido por medio de Borja Vázquez, lo que significó la victoria de los blanquiazules en los 45 minutos disputados.

Posteriormente, sería el turno del cuadro culturalista ante el Ourense, aunque antes de rodar el balón se llevó a cabo una rifa de 40 camisetas aportadas por los cuatro equipos para los aficionados presentes. El saque de honor corrió a cargo, como no podía ser de otra manera, de los brigadistas encargados de las labores de extinción de los incendios forestales.

Detalles en lo futbolístico

El escenario fue aprovechado en el contexto deportivo para dar minutos a aquellos que hasta el momento han tenido menos actividad, como en el caso de Mboula, Paco Cortés, Ribeiro o los canteranos Luengo y Mario Aznar.

El infortunio golpeó a la Cultural en el amistoso en forma de lesión, después de que Mboula tuviera que retirarse por problemas físicos aparentemente musculares a los diez minutos de encuentro.

Este primer contacto con el conjunto dirigido por el Cuco Ziganda dejó algunas pinceladas en lo táctico, como la disposición del equipo en un 4-4-2 -con Paraschiv y Ribeiro hasta la lesión de Mboula, después Marcos de la Riva acompañó al rumano-, lo que podría servir como una primera muestra de cara a lo que se verá en competición.

Con imprecisiones típicas de un duelo de este calibre y una imagen gris en lo ofensivo, sin apenas nada destacable en ataque, el duelo entre Cultural y Ourense concluyó con victoria por la mínima de los gallegos tras el tanto anotado en el minuto 40, poniendo así el broche a una jornada marcada por la solidaridad en el Reino de León.