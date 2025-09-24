Cuco Ziganda, un entrenador «tranquilo» y que basa su fútbol en el orden

Dani González León Miércoles, 24 de septiembre 2025, 08:09 Comenta Compartir

Después de la salida de Raúl Llona, la Cultural y Deportiva Leonesa ya ha encontrado sustituto para el riojano. El club leonés le ha dado las 'llaves' del proyecto a José Ángel 'Cuco' Ziganda para lo que resta de temporada con un objetivo muy claro: la permanencia.

No es la primera vez que el técnico navarro de 58 años recibe un encargo así: sin ir más lejos, en Oviedo, en la temporada 2019/20, llegó con ese reto en la jornada 29. Rozada salía del club carbayón con los ovetenses en descenso pero Ziganda sumó 24 puntos en 14 partidos para dar una salvación relativamente holgada a los asturianos.

Apuesta por el orden y la fiabilidad defensiva

¿Cómo lo hizo? Desde el orden. Y esa es su seña de identidad: Ziganda – pese a ser un delantero goleador en su etapa como futbolista – es un entrenador que puesta por el orden defensivo y construir sus equipos desde atrás.

Desde esa fiabilidad defensiva, desde esa seguridad atrás, el navarro es capaz de conformar equipos competitivos, que encajan pocos goles, y crecer desde ese punto. Es cierto que Ziganda no ofrece un fútbol de ataque vistoso, pero sí trata de ser directo y efectivo para aprovechar ese trabajo en defensa.

Después de una temporada en el paro tras salir de Huesca en la campaña 203/24, Ziganda asume este reto con vitola de ser un hombre tranquilo, un entrenador que destaca por la cordura y la lógica y con declaraciones siempre de perfil bajo, evitando cualquier conflicto. Es, de hecho, un gran portavoz para el club, rol que ha asumido en alguna ocasión.

Una larga trayectoria en el césped y en los banquillos

El navarro llega a León tras una gran trayectoria como futbolista en los 80 y en los 90, defendiendo las camisetas de Osasuna y Athletic, sumando casi 400 partidos en Primera y más de un centenar de goles entre ambos clubes.

Se retiró en 2001 y comenzó una trayectoria como entrenador en su casa, en Osasuna, que le permitió alcanzar el filial en 2005. Y, un año después, tras la salida del 'Vasco' Aguirre del club pamplonica, tomó las riendas del primer equipo rojillo durante dos temporadas completas. En la tercera, fue cesado – como Llona – en la sexta jornada.

Pasó después por el Xerez, en Primera, sin evitar el descenso, y regresó a un filial, el del Athletic, para sumar seis temporadas en Lezama, una de ellas en Segunda, antes de dar el salto al primer equipo bilbaíno: completó la temporada en el Athletic, disputando la Europa League.

Tras una temporada y media en el paro, llegó el Oviedo a su carrera, donde estuvo prácticamente dos temporadas y media antes de fichar otras dos campañas en el Huesca. Y ahora es León quien se cruza en su camino con un bagaje de 192 partidos en Segunda y 137 en Primera.