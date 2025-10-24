Cuco Ziganda, sobre el 'caso Yayo': «Todo lo que se ha dicho es mentira»

Dani González León Viernes, 24 de octubre 2025, 15:02 | Actualizado 15:36h. Comenta Compartir

Es la hora de ganar también en casa. Así lo siente la afición y así lo cree Cuco Ziganda. El entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa ha puesto este reto sobre la mesa en la comparecencia previa al duelo que les mide este sábado (14:00 horas) ante el Ceuta.

«Queremos ganar. Lo queremos hacer por dar una alegría a la afición, por sentirnos cómodos en casa. Nos sentimos bien y queremos lograrlo», ha expresado el técnico navarro, que ve al equipo que va «cada vez a más» y responde a los estímulos dados por el cuerpo técnico.

La victoria contundente en Zaragoza (0-5) ha aumentado el ánimo de una Cultural que manteien su mensaje, idea y espíritu de ir «día a día». «El pasado es pasado y no hablamos de objetivos finales. Hemos analizado las cosas que hicimos bien y los aspectos a mejorar. Pero es muy largo e igualado y hay que competir al máximo cada día», ha indicado.

No hubo 'caso Yayo'

Cerrando el capítulo de Zaragoza, Ziganda ha negado las informaciones publicadas acerca de un desencuentro entre Yayo - que aún no ha disputado ningún minuto desde la llegada del técnico navarro - y el director deportivo de la Cultural, José Manzanera: «No pasó absolutamente nada y no se puede sacar punta de donde no hay nada. Está fuera de lugar. Un jugador, cuando no tiene minutos, no está contento, es evidente, pero de ahí a que haya habido faltas de respeto o malas caras... eso es mentira. Yayo es un chaval increíble».

Ya centrado en el partido de este sábado, Ziganda ha señalado que Eneko y Tresaco no estarán en la lista. El central navarro «no acaba de arrancar y hay que tener paciencia» y el extremo oscense ya está cerca de volver a la dinámica plena del equipo tras completar buena parte de los entrenamientos durante esta semana.

Enfrente estará un Ceuta «en buena onda y sintonía» al que le acompañan «las sensaciones y los resultados» y que llegan a León en una «buena dinámica», puesto que suman siete partidos sin perder y los últimos cinco sin encajar gol. «Me gusta su estilo, quieren dominar y se despliegan. Pero suman cinco porterías a cero seguidas, lo que habla del compromiso que tienen», ha expresado.

Otro matiz del partido será el de jugar a las 14:00 horas, algo nuevo para la Cultural: «No es habitual. Hay que vigilar la alimentación y el prepartido, no estamos acostumbrados. Haremos una comida fuerte a la hora del desayuno y a jugar».

Los dilemas en el once

Y jugarán con una intención «parecida» a la de los últimos partidos ante un rival que es «de los que más posesión tienen», por lo que habrá momentos de «ajustar y tener paciencia», a lo que Ziganda espera sumar la «confianza para llegar y finalizar» de Zaragoza para mantener al equipo en progresión.

En su cabeza hay distintos dilemas, expresa, como el hecho de juntar a Manu Justo y Sobrino en punta, descartar a uno de los dos en ataque o volver a colocar al madrileño en el costado derecho. «Hay más jugadores que lo están haciendo bien como Lucas, Pibe, Mboula o Cortés. Eso hace que el rendimiento de todos sea el máximo y, hagas lo que hagas, seas justo con el que juega e injusto con el que no», ha indicado.

Ziganda también ha destacado las virtudes de Bicho tanto para estar en la base de la jugada como para ser el ejecutor del último pase o la opción de volver a optar por un Diallo que ofreció una gran imagen en Zaragoza.

Por último, el técnico navarro, que cumple un mes en la Cultural, ha destacado el «apoyo general» al proyecto y la unión «de la plantilla y todo lo que rodea al equipo» para tratar de llevar el barco a buen puerto.