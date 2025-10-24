El Tribunal Supremo ratifica que pueda haber partidos de La Liga los lunes y los viernes Una sentencia desestima el recurso de la RFEF y da plenas competencias a LaLiga para programar partidos de Primera y Segunda en estos dos días

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para impedir que LaLiga pudiera colocar partidos los lunes y los viernes, según ha confirmado este último ente este viernes.

Esta sentencia, según señala LaLiga, recuerda que la competencia para fijar las fechas y horarios de los partidos forma parte de la organización del campeonato. «La coordinación prevista con la federación deportiva debe entenderse únicamente en el sentido de evitar interferencias con otras competiciones nacionales o internacionales, pero no supone una facultad de autorización o veto por parte de la RFEF», explican desde LaLiga. Además, esta resolución judicial también impide que la RFEF pueda «exigir contraprestaciones económicas o condiciones de ningún tipo para permitir partidos los viernes y los lunes».

Un conflicto originado en 2019

El conflicto tiene su origen en 2019, durante la presidencia de Luis Rubiales, cuando la RFEF anunció que no autorizaba la celebración de partidos en lunes y limitaba los viernes. Como consecuencia de aquella decisión, durante varias temporadas no pudieron disputarse encuentros en dichos días.

En agosto de 2019, como consecuencia de una demanda interpuesta por LaLiga el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid permitió cautelarmente los partidos de los viernes, pero no los de los lunes. Más tarde, en junio de 2020, la Audiencia Provincial de Madrid revocó las resoluciones dictadas por el Juzgado de lo Mercantil permitiendo la programación de ambos días, «subrayando que la RFEF carecía de potestad para impedirlo».

Durante ese periodo, el Consejo Superior de Deportes (CSD) trató de mediar y en 2022 volvió a pronunciarse a favor de la celebración de encuentros los lunes y viernes.

