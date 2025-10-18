La Cultural se exhibe a costa de un Real Zaragoza hundido

Borja Pérez Sábado, 18 de octubre 2025, 20:29 Comenta Compartir

La Cultural olió la sangre y no perdonó lo más mínimo. El duelo entre los leoneses y el Real Zaragoza se mantuvo parejo hasta que, pasada la media hora, Juan Sebastián agarró a Manu Justo, provocando un penalti y la consecuente expulsión que decantaron el duelo-

Finalmente, respaldados también por la segunda expulsión de Paul por golpear -y romper- la pantalla del Var, los de Ziganda no dieron opción y se exhibieron durante la segunda mitad para volver a la senda de la victoria (0-5).

Real Zaragoza Andrada; Juan Sebastián, Insua, Radovanovic, Pomares (Tasende, min. 46); Francho, Paul, Guti (Saidu, min. 62), Sebas Moyano (Toni Moya, min 46); Bazdar, Dani Gómez (Aguirregabiria, min. 46), Moyano 0 - 5 Cultural Badia; Calero, Rodri Suárez (Fornos, min. 83), Barzic, Hinojo; Bicho (Sergi Maestre, min. 83), Thiago Ojeda, Selu Diallo (Cortés, min. 71); Sobrino (Lucas Ribeiro, min. 62), Luis Chacón, Manu Justo (Collado, min. 71) Goles 0-1, min. 41, Manu Justo; 0-2, min. 45+2, Luis Chacón; 0-3, min. 51, Manu Justo; 0-4, min. 74, Cortés; 0-5, min. 86, Cortés.

Árbitro Dámaso Arcediano. Amonestó a Pomares, Paul, Andrada e Insua por parte del Real Zaragoza y Sobrino y Rodri Suárez a por parte de la Cultural. Expulsó a Juan Sebastián y Paul por el Real Zaragoza.

Incidencias Ibercaja Estadio. Jornada 10 de la Liga Hypermotion.

Para un duelo que se antojaba trascendental en todos los sentidos a pesar de la tempranía, Ziganda optó por incrustar músculo en la medular como cimiento sobre el que crecer. El técnico cambió el sistema, juntando a Selu Diallo -principal novedad en detrimento de Collado- con Bicho y Thiago Ojeda.

El duelo comenzó marcado por la incógnita de un Real Zaragoza con nuevo entrenador y muchos cambios en el once titular. El conjunto local tomó la iniciativa en los primeros minutos, aunque lo hizo sin grandes alardes ofensivos con los que poner en peligro a Badia.

De hecho, sería la Cultural, por medio de un Luis Chacón muy activo en el juego, quien sumaría la primera opción a través de un lanzamiento de falta directo que obligó a intervenir a Andrada. en líneas generales, ambos conjunto se mostraron precavidos durante la primera mitad, optando por no arriesgar y sin cargar demasiado las áreas.

El mejor guion posible

El plan de Ziganda era claro: aguantar hasta que llegara una opción e intentar aprovecharlo. Y, antes del descanso, apareció una oportunidad inmejorable. Juan Sebastián agarró claramente a Manu justo dentro del área cuando se disponía a rematar y el árbitro, tras ir al Var, señaló la pena máxima y expulsó al jugador maño.

No falló el ariete leonés, dibujando un guion idóneo de cara al resto del encuentro. Los minutos posteriores dejaron opciones por parte de los locales, que obligaron a intervenir a Badia, pero, al filo del pitifo dinal del primer acto, Chacón disipó las dudas con un golazo de falta directa para poner tierra de por medio y acabar de hundir al Real Zaragoza.

Las claves Expulsiones A pesar del resto de realidades futbolísticas que se puedan resaltar, el partido estuvo claramente marcado por las expulsiones. La de Juan Sebastián en primera instancia y la surrealista acfción de Paul dejaron al Real Zaragoza sin opción alguna de competir. Manu Justo Aunque podría haber otros nombres ocupando este lugar, merece el reconocimiento Manu Justo, que volvió a ver puerta por partida doble. No se puso nervioso desde los once metros y, en la segunda mitad, sentenció definitivamente el partido.

Por si no fuera suficiente con lo visto hasta el momento, tras retirarse a vestuarios, Paul, jugador del real Zaragoza, propinó un golpe a la pantalla del Var, rompiendo el cristal, lo que significó una nueva roja para los locales, que volvieron en la segunda mitad ya con nueve futbolistas.

Y los leoneses, que no pueden permitirse bajar la guardia, aprovecharon esta surrealista situación para, a los seis minutos de segunda mitad, poner el tercero y sentenciar definitivamente el partido.

Sin reacción posible

A partir de ahí, el duelo se convirtió en una exhibición culturalista, sin capacidad de reacción del Real Zaragoza y en medio de un ambiente muy tenso entre la afición y los jugadores maños. Ahí, la Cultural, a quien cada gol le puede valer en el futuro, siguió ahodnando en la herida y Cortés, recién ingresado, se estrenó y puso el cuarto en el luminoso.

El futbolista llegado en este mercado veraniego aprovechó la oportunidad de lucirse y, de nuevo, volvió a mandar el balón al fondo de la red para firmar el quinto tanto. La sangría pudo ser aún mayor, pero, finalmente, el duelo concluyó con ese abultado marcador.

Así, la Cultural consigue firmar un nuevo partido histórico lejos de su estadio y lograr regresar por todo lo alto al sabor de la victoria para seguir creciendo y escalar posiciones.

