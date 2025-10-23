Guille Vallejo: «Aquella temporada en la Cultural fue un antes y un después para mí»

Dani González León Jueves, 23 de octubre 2025, 10:58 Comenta Compartir

Será su tercera vez en el Reino después de haber salido de la Cultural, pero seguramente sea la más especial. Guille Vallejo (1995) vuelve a León como un portero asentado en Segunda División, siendo uno de los líderes del equipo revelación de la temporada, la AD Ceuta.

El meta burgalés, a sus 30 años, disputa su segunda temporada en la Liga Hypermotion y llega siendo el guardameta habitual de un Ceuta que suma siete jornadas sin perder y cinco sin encajar. El sábado (14:00 horas) tratará de aportar su granito de arena para que esa dinámica continúe ante la Cultural.

«Siempre es especial volver a un lugar donde fui feliz», reconoce Vallejo a leonoticias, que recuerda aquella temporada 2016/17 en la Cultural con buenas sensaciones: «Creo que lo hice bien».

Llegó a aquel equipo dirigido por Rubén de la Barrera, a priori, como tercer portero, pero las lesiones de Leandro y Palatsí le abrieron las puertas de la titularidad. Y respondió, sumando 23 partidos a un gran nivel: «Fue un antes y un después para mi, me hice revalorizarme y dar un paso adelante».

Un portero «más asentado» en la categoría

Pese a haber estado en dinámica de primer equipo con el Numancia, entonces en Segunda División, esa «oportunidad» que le llegó en León cambió su carrera: «No es fácil tener esa oportunidad en Segunda B y menos para un portero tan joven».

Varios ascensos después, entre ellos el de aquella Cultural de Rubén de la Barrera, pero también con el Elche, dos con el Eldense (a Primera RFEF y a Liga Hypermotion) y el último, con el Ceuta hace cinco meses, pueblan su currículo, en el que cada vez aparecen más partidos en el fútbol profesional.

Vallejo asegura que busca «asentarse» en la categoría pero sigue siendo el mismo: «Tengo esos toques de locura en el campo con el juego de pies», bromea. Pero también afirma que es un portero con más «calma y madurez» y con una mejor «lectura de los partidos».

El sábado, a las 14:00 horas, se medirán a la Cultural, un equipo que sigue y al que ve «en progresión» tras un inicio en el que le ha costado «adaptarse». El Ceuta, por su parte, es la revelación de lo que va de curso tras «hacer hincapié» en los errores cometidos en las primeras jornadas. «El entrenador nos ha dado confianza, han llegado los buenos resultados y nos lo hemos creído», expresa.

Para los caballa será el cuarto partido de la temporada a las 14:00 horas - el primero para la Cultural -, por lo que Vallejo señala que ya están «acostumbrados» a ese horario. «Hago un desayuno más fuerte de lo habitual, no como y a jugar».

Temas

Cultural y Deportiva Leonesa