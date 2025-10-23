leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Guille Vallejo, en un partido con el Ceuta. LaLiga
Fútbol | Cultural

Guille Vallejo: «Aquella temporada en la Cultural fue un antes y un después para mí»

El meta burgalés visita por cuarta vez el Reino como visitante, la primera en Liga Hypermotion, siendo uno de los hombres clave en el equipo revelación de la temporada, el Ceuta

Dani González

Dani González

León

Jueves, 23 de octubre 2025, 10:58

Comenta

Será su tercera vez en el Reino después de haber salido de la Cultural, pero seguramente sea la más especial. Guille Vallejo (1995) vuelve a León como un portero asentado en Segunda División, siendo uno de los líderes del equipo revelación de la temporada, la AD Ceuta.

El meta burgalés, a sus 30 años, disputa su segunda temporada en la Liga Hypermotion y llega siendo el guardameta habitual de un Ceuta que suma siete jornadas sin perder y cinco sin encajar. El sábado (14:00 horas) tratará de aportar su granito de arena para que esa dinámica continúe ante la Cultural.

«Siempre es especial volver a un lugar donde fui feliz», reconoce Vallejo a leonoticias, que recuerda aquella temporada 2016/17 en la Cultural con buenas sensaciones: «Creo que lo hice bien».

Noticias relacionadas

Maestre: «Nos hemos planteado como un reto el ganar en casa»

Maestre: «Nos hemos planteado como un reto el ganar en casa»

La dura sanción interpuesta a uno de los expulsados del Real Zaragoza

La dura sanción interpuesta a uno de los expulsados del Real Zaragoza

Llegó a aquel equipo dirigido por Rubén de la Barrera, a priori, como tercer portero, pero las lesiones de Leandro y Palatsí le abrieron las puertas de la titularidad. Y respondió, sumando 23 partidos a un gran nivel: «Fue un antes y un después para mi, me hice revalorizarme y dar un paso adelante».

Un portero «más asentado» en la categoría

Pese a haber estado en dinámica de primer equipo con el Numancia, entonces en Segunda División, esa «oportunidad» que le llegó en León cambió su carrera: «No es fácil tener esa oportunidad en Segunda B y menos para un portero tan joven».

Varios ascensos después, entre ellos el de aquella Cultural de Rubén de la Barrera, pero también con el Elche, dos con el Eldense (a Primera RFEF y a Liga Hypermotion) y el último, con el Ceuta hace cinco meses, pueblan su currículo, en el que cada vez aparecen más partidos en el fútbol profesional.

Vallejo asegura que busca «asentarse» en la categoría pero sigue siendo el mismo: «Tengo esos toques de locura en el campo con el juego de pies», bromea. Pero también afirma que es un portero con más «calma y madurez» y con una mejor «lectura de los partidos».

El sábado, a las 14:00 horas, se medirán a la Cultural, un equipo que sigue y al que ve «en progresión» tras un inicio en el que le ha costado «adaptarse». El Ceuta, por su parte, es la revelación de lo que va de curso tras «hacer hincapié» en los errores cometidos en las primeras jornadas. «El entrenador nos ha dado confianza, han llegado los buenos resultados y nos lo hemos creído», expresa.

Para los caballa será el cuarto partido de la temporada a las 14:00 horas - el primero para la Cultural -, por lo que Vallejo señala que ya están «acostumbrados» a ese horario. «Hago un desayuno más fuerte de lo habitual, no como y a jugar».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una madre y su hijo de tres años, atropellados en León
  2. 2 Diez estará en Ayamonte durante la convención del PSOE en León: «No han considerado necesaria mi presencia»
  3. 3 El PSOE defiende que Diez fue invitado «por tres vías» a la convención de León
  4. 4 Suspendidas durante 15 días las ferias y mercados de ganado por una enfermedad contagiosa
  5. 5 El crimen de la calle Pedro de Dios: 31 puñaladas y un corte mortal de 13 centímetros
  6. 6 El nuevo centro de Tráfico en León duplicará la capacidad de exámenes teóricos y concentrará los prácticos
  7. 7 La testigo que escuchó el crimen: «Oí un chillazo y un golpe que casi me tira el techo»
  8. 8 El Ayuntamiento toma una decisión tras anularse la tasa de basuras de León
  9. 9 ¿Cuánto sabes de los deportistas de León?
  10. 10 Un joven de 23 años, herido en una colisión entre dos turismos y una furgoneta en un pueblo de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Guille Vallejo: «Aquella temporada en la Cultural fue un antes y un después para mí»

Guille Vallejo: «Aquella temporada en la Cultural fue un antes y un después para mí»