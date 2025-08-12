Paraschiv: «Me ha sorprendido la calidad del equipo»

Borja Pérez Martes, 12 de agosto 2025, 18:04 Comenta Compartir

Nuevas caras en el antepalco del Reino de León. Daniel Paraschiv, junto a Diego Collado, fue presentado como nuevo futbolista de la Cultural. El ariete rumano, procedente del Real Oviedo, ya ha gozado de minutos durante la pretemporada y compareció ante los medios para ofrecer sus primeras sensaciones antes de la competición.

José Manzanera aprovechó su turno de palabra en primera instancia para agradecer «al jugador y a su agente» por las facilidades que les han dado a la hora de cerrar la negociación, mientras que el futbolista aprovechó para «agradecer a la Cultural la oportunidad de poder seguir en el fútbol español».

Posteriormente, Paraschiv acaparó todo el protagonismo, explicando que eligió la Cultural porque «era importante seguir en el fútbol profesional y buscar una nueva experiencia». «Creo que va a ser un poco diferente porque en Oviedo luchábamos siempre por el ascenso y aquí es un equipo nuevo en la categoría», afirmó.

Las claves para la Cultural

Con experiencia en la categoría, el rumano dejó claro que lo importante para mantenerse es que «todos demos el cien por cien cada día, no solo cada partido, y yo confío mucho en este grupo, voy a intentar poner toda mi experiencia para cumplir todos los objetivos del equipo».

Sobre su pretemporada, en la que no ha tenido suerte desde los once metros, reconoció que «hay que acostumbrarse al ritmo del equipo y a los compañeros, fueron buenos amistosos para arreglar algunas cosas y ahora estamos listos para empezar».

Ampliar Presentación conjunta de Paraschiv y Collado Borja Pérez

Daniel dejó claro que, más allá de la posición donde se desempeñe, que principalmente es en la referencia de ataque, lo importante es «estar en el campo, yo solo quiero jugar y ayudar a mi equipo». Aun así, se define como un delantero «con mucha calidad dentro del área, con velocidad en la definición y que puede correr al espacio».

En cuanto al equipo y su nivel de cara al primer duelo ante el Burgos, el ariete admitió estar «sorprendido con la calidad del equipo» y mostró su esperanza de cara a «ganar ante el Burgos», un rival «con experiencia en la categoría».

Por último, en lo que se refiere a la afición, Paraschiv confesó que es «muy especial», pero también «una responsabilidad para cada uno de nosotros para por lo menos mantener ese nivel mínimo de Segunda División y con el tiempo subirlo».