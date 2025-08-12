leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Nuevos desalojados por el incendio de Castrocalbón
Daniel Paraschiv, en su presentación como culturalista Borja Pérez
Fútbol | Cultural

Paraschiv: «Me ha sorprendido la calidad del equipo»

El nuevo delantero cedido del Real Oviedo ofreció sus primeras sensaciones tras ser presentado en el Reino de León

Borja Pérez

Borja Pérez

Martes, 12 de agosto 2025, 18:04

Nuevas caras en el antepalco del Reino de León. Daniel Paraschiv, junto a Diego Collado, fue presentado como nuevo futbolista de la Cultural. El ariete rumano, procedente del Real Oviedo, ya ha gozado de minutos durante la pretemporada y compareció ante los medios para ofrecer sus primeras sensaciones antes de la competición.

José Manzanera aprovechó su turno de palabra en primera instancia para agradecer «al jugador y a su agente» por las facilidades que les han dado a la hora de cerrar la negociación, mientras que el futbolista aprovechó para «agradecer a la Cultural la oportunidad de poder seguir en el fútbol español».

Noticias relacionadas

La Cultural se encomienda a la Virgen del Camino en su regreso a Segunda

La Cultural se encomienda a la Virgen del Camino en su regreso a Segunda

El 'niño maravilla' apuesta por la Cultural y regresa a León

El 'niño maravilla' apuesta por la Cultural y regresa a León

A la venta las entradas para el debut de alto riesgo de la Cultural en Segunda

A la venta las entradas para el debut de alto riesgo de la Cultural en Segunda

Llona lamenta la falta de fichajes: «La plantilla está aún sin estructurar»

Llona lamenta la falta de fichajes: «La plantilla está aún sin estructurar»

Posteriormente, Paraschiv acaparó todo el protagonismo, explicando que eligió la Cultural porque «era importante seguir en el fútbol profesional y buscar una nueva experiencia». «Creo que va a ser un poco diferente porque en Oviedo luchábamos siempre por el ascenso y aquí es un equipo nuevo en la categoría», afirmó.

Las claves para la Cultural

Con experiencia en la categoría, el rumano dejó claro que lo importante para mantenerse es que «todos demos el cien por cien cada día, no solo cada partido, y yo confío mucho en este grupo, voy a intentar poner toda mi experiencia para cumplir todos los objetivos del equipo».

Sobre su pretemporada, en la que no ha tenido suerte desde los once metros, reconoció que «hay que acostumbrarse al ritmo del equipo y a los compañeros, fueron buenos amistosos para arreglar algunas cosas y ahora estamos listos para empezar».

Presentación conjunta de Paraschiv y Collado Borja Pérez

Daniel dejó claro que, más allá de la posición donde se desempeñe, que principalmente es en la referencia de ataque, lo importante es «estar en el campo, yo solo quiero jugar y ayudar a mi equipo». Aun así, se define como un delantero «con mucha calidad dentro del área, con velocidad en la definición y que puede correr al espacio».

En cuanto al equipo y su nivel de cara al primer duelo ante el Burgos, el ariete admitió estar «sorprendido con la calidad del equipo» y mostró su esperanza de cara a «ganar ante el Burgos», un rival «con experiencia en la categoría».

Por último, en lo que se refiere a la afición, Paraschiv confesó que es «muy especial», pero también «una responsabilidad para cada uno de nosotros para por lo menos mantener ese nivel mínimo de Segunda División y con el tiempo subirlo».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego asola León: diez incendios activos y 3.000 leoneses desalojados de sus casas
  2. 2 Estos son los incendios activos en la provincia de León
  3. 3 Así son los grandes incendios que calcinan León y El Bierzo
  4. 4 Incendio forestal en San Esteban de Nogales: cuando el pueblo salva al pueblo
  5. 5 ¿Qué es el torbellino de fuego que descontroló el incendio en Las Médulas?
  6. 6 El ministro Puente tacha de «sinvergüenza» a Mañueco por «estar de farra» durante los incendios en Castilla y León
  7. 7 El incendio que devora Las Médulas: «No ardió el pueblo entero de casualidad»
  8. 8 La futura glorieta junto al Puente de los Leones «manda árboles al corredor de la muerte»
  9. 9 Quiñones: «Son pirómanos actuando en León de forma coordinada, es terrorismo ambiental»
  10. 10 Fallece un motorista de 52 años en un accidente en Valdefrancos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Paraschiv: «Me ha sorprendido la calidad del equipo»

Paraschiv: «Me ha sorprendido la calidad del equipo»