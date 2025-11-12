Chacón: «Debemos hacer que los equipos sepan que en el Reino les va a costar mucho»

Borja Pérez Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:30 Comenta Compartir

Jugador del mes de octubre en la Cultural y mejor jugador de la temporada 2024/25 en Primera RFEF. Estos dos galardones sitúan a Luis Chacón como la principal referencia del conjunto de Ziganda tras un inicio de campaña en el que ha vuelto a demostrar su potencial y, además, esta vez lo ha hecho en una categoría como la Segunda División, con las dificultades añadidas que eso conlleva.

Existían algunas dudas en torno a su valía tras saltar de categoría por aquello de que el Deportivo volvió a prescindir de él, pero nada más lejos de la realidad. El jugador fue un líder en todo momento durante la estancia de Llona y lo sigue siendo con Ziganda.

El premio y la visita a Riazor

Tras recibir el premio del jugador del mes de octubre, Chacón se mostró «muy contento» y admitió que «ojalá pueda seguir haciendo muchos mas meses así. Es un mes en el que el equipo estuvo muy bien y yo cumplí con mi parte como hicimos todos».

Luis, con un gesto aparente de lamento, reconoció que el hecho de no poder disputar el partido de Riazor ante su equipo fue una «situacion muy rara» y, sobre el error arbitral asumido por el CTA, no quiso entrar excesivamente, admitiendo que »nunca se sabe lo que hubiera pasado«.

Sobre el inicio de temporada que dejó muchas dudas a todos los niveles en el equipo, el gallego explicó que «habia que cogerle ritmo a la competición, estadios y rivales, ahora ya estoy mas adaptado a la categoría y me encuentro muy bien«.

La importancia de crecer en el Reino

Ahora, la Cultural afronta un nuevo partido en casa y, aunque Luis no quiso tildarlo de final porque «todos son tres puntos», sí confesó la importancia de seguir creciendo en el Reino de León: «Llevábamos una mala racha en casa y ya vimos el año pasado lo importante que es sumar en casa. Los partidos en casa nos van a dar mucho. Tenemos que hacer que los equipos sepan que en el Reino les va a costar mucho».

Tras más de un mes con Ziganda al mando, Chacón concluyó acordándose de la etapa de Llona y hablando de los cambios entre los dos entrenadores: «Tuvimos un año increíble y su estilo de juego se adapta mucho a lo que yo quiero. Disfrute mucho jugando. Se notan ciertos cambios. Personalmente no noto mucho la diferencia porque juego similar, el mister me pide algo similar».

Temas

Cultural y Deportiva Leonesa