Partido entre el Deportivo de la Coruña y la Cultural Leonesa.

La grada de Riazor, ante la Cultural, registra cánticos ofensivos para todos

El Depor-Cultural es el partido de la jornada de Segunda con más denuncias, seis y todas los blanquiazules, de LaLiga al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia

Alberto P. Castellanos

León

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:17

Comenta

Pocos equipos y territorios quedaron en el olvido de los ultras del Deportivo en Riazor en el partido ante la Cultural. La primera de las seis denuncias de LaLiga notificadas al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia en la última jornada llegó en el minuto 9, desde el Fondo Marathon Inferior cantaron durante noventa segundos: «Y ya, ya verás, como el ascenso a primera vas a lograr. Y ya, ya verás, como el puto Balaídos se va a quemar», en clara referencia a uno de sus históricos y cercanos rivales: el Celta de Vigo.

No hubo más, o no se registraron, cánticos ofensivos en lo que restaba de la primera parte. Fue en el minuto 57 cuando desde la misma zona en la que se registrarían y todos tras una pancarta de 'Nenos Descamiados' cuando se escuchó durante diez segundos: «Españoles, hijos de puta».

Dos minutos después fue el Real Zaragoza y todo Aragón el objetivo de sus cánticos: «La Romareda, puta pocilga, donde se juntan Ligallo y Policía. ¡Qué puto olor! ¡Qué porquería! Con una bomba todo yo lo volaría. Una explosión de Goma-2 y que le den por culo a Aragón. Esa Coruña que se la goza viendo quemarse a la puta Zaragoza».

En el minutos 78 le llegaba el turno al actual líder de Primera: «Puta Real Madrid. Puta Real Madrid», sonó durante unos diez segundos, casi la misma duración que el «Vigo, no. Vigo, no. Hijos de puta. Vigo, no», que se pudo escuchar un minuto después.

La sexta y última denuncia llegó al rival con un 'Puta Cultural, puta Cultural' que cantaron en el minuto 83.

