Luis Chacón, mejor jugador del grupo I de la Primera RFEF la pasada temporada El jugador culturalista ha sido reconocido por la Asociación de Futbolistas Españoles tras su gran rendimiento en la Cultural la pasada campaña

Todavía se recuerda como si fuera ayer el culmen definitivo a una temporada histórica de la Cultural que terminó por certificar el ascenso y dar paso a lo que se está viviendo actualmente en León. Precisamente, fue Luis Chacón quien, a través de su gol, puso la última piedra en el camino para devolver al club y la ciudad al fútbol profesional.

Por ello, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), en su galardón anual de mejor jugador de la categoría, ha elegido a Luis Chacón como mejor jugador del grupo I de la Primera Federación en 2024.

Números de campeón

El galardón correspondiente se entregará el próximo lunes 10 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, en la cuarta edición de la Gala de Premios AFE que tendrá lugar en la plaza de toros de Las Ventas, en Madrid.

Más allá de su capacidad para liderar la fase ofensiva del conjunto leonés, los datos de Luis chacón sostienen también este premio. En los 35 partidos disputados en liga, a los que se sumaron los dos de la lucha por el trofeo de campeones, consiguió anotar 13 goles, además de cinco asistencias.

Precisamente en la semana donde regresará a su casa, aunque no podrá jugar por la 'cláusula del miedo' establecida en su contrato de cesión, Luis Chacón celebrará el galardón mientras sigue dejando destellos de su fútbol, esta vez en la Segunda División, donde ya ha demostrado no quedarse ni mucho menos corto.

Además, cabe destacar que, por otro lado, Yeremay ha sido galardonado como el mejor jugador de Segunda División la pasada campaña, el jugador con el que deberá lidiar la Cultural este mismo sábado y que sigue resaltando en la categoría.