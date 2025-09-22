Manu Justo: casi 200 días para reencontrarse con el gol

Dani González León Lunes, 22 de septiembre 2025, 09:39 Comenta Compartir

Fue salir y besar el santo, como se dice popularmente. Manu Justo necesitó apenas tres minutos sobre el césped del Reino de León para ver portería y meter a la Cultural y Deportiva Leonesa.

El gol del delantero vigués en el minuto 64, tres después de relevar a Sobrino en la punta del ataque leonés, no sirvió para que la Cultural sumara ante el Castellón (1-3), pero sí para romper la 'sequía' de Manu Justo.

Casi 200 días sin golear

El delantero culturalista sumaba casi 200 días sin ver portería. El final de temporada, en el que el gallego no estuvo acertado de cara a gol, dejó su cifra de tantos sumados la pasada temporada en 13 siendo, pese a todo, la más alta de su carrera.

Fue en el empate ante la Gimnástica Segoviana en La Albuera (1-1) cuando Justo vio por última vez portería. En aquel partido, cuya celebración estuvo en suspense por la nieve caída sobre la capital segoviana, el '9' culturalista igualó el partido en el tiempo añadido con un gran cabezazo. Aquel encuentro se celebró el 16 de marzo.

Desde entonces, Manu Justo no se había reencontrado con el. Para localizar su último tanto en el Reino de León hay que retrotraerse hasta el 22 de febrero, en el triunfo culturalista por 2-0 ante el Celta Fortuna: hacía 210 días que no celebraba un gol en casa.

De esta manera, el delantero gallego rompe esta mala dinámica y, a la par, anota su segundo gol en el fútbol profesional: el primero lo anotó en un Racing de Ferrol-Leganés que acabó 2-2 con su tanto en el minuto 93.