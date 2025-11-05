Bicho y Tresaco, las grandes dudas para Riazor

Dani González León Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:51 Comenta Compartir

Dos dudas en el horizonte para Cuco Ziganda. El técnico navarro prepara la difícil visita de la Cultural y Deportiva Leonesa del próximo sábado (18:30 horas) a Riazor para medirse al Deportivo con dos jugadores cuya participación en este encuentro es un interrogante.

Uno de ellos es Bicho. El centrocampista culturalista, formado en las categorías inferiores del Deportivo, ya causó baja por molestias físicas en el triunfo ante el Mirandés (3-2) y no se ha ejercitado con normalidad en el inicio de semana.

Su presencia en el encuentro dependerá de la evolución en los próximos días, si bien es cierto que su participación como titular parece lejana debido a estos problemas físicos que arrastra.

Tresaco apunta a regresar

El que sí parece estar cerca de entrar en la lista es Rafa Tresaco. El extremo oscense, que se lesionó en la semana previa al Sporting 1-0 Cultural con el que se cerró el mes de agosto, ha completado su recuperación y ya ha entrenado durante varia sesiones al mismo ritmo que sus compañeros.

La semana pasada se sondeó la posibilidad de que entrase en la convocatoria de Ziganda, pero el cuerpo técnico optó por la prudencia y ha dado una semana más al extremo para estar en plenas condiciones. Si nada se tuerce, estará en Riazor.

Por otro lado, la Cultural sabe que no contará con Luis Chacón debido a la 'cláusula del miedo' ni con Eneko Satrústegui, que sigue con una lesión por determinar en la rodilla.

