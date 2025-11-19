leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Barzic, en un calentamiento con la Cultural. CyDL
Fútbol | Cultural

Barzic, sin minutos en su travesía internacional con Croacia sub-21

El defensa no tuvo participación en sendas victorias croatas y regresa a León tras haberse perdido el duelo liguero ante el Málaga CF

Borja Pérez

Borja Pérez

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:08

Comenta

Fue una baja crucial para Ziganda, aunque en realidad no se le echara de menos en exceso a causa del buen trabajo realizado por Tomás Ribeiro en el centro de la zaga junto a Rodri Suárez. Matía Barzic regresa ya a León para prepararse de cara al próximo choque ante el Cádiz y lo hace tras concluir una convocatoria en la que no ha tenido participación.

Tras debutar el pasado curso a las órdenes de Ivica Olic, en el mes de octubre, y reafirmar su puesto en la selección sub-21 el pasado mes de marzo con dos amistosos en los que sumó minutos, el central volvió a ir convocado con los croatas fruto de su buen rendimiento en León, aunque esta vez sin seguir sumando minutos con la elástica internacional.

Sólidos triunfos

Su selección ha disputado en este parón dos duelos trascendentes de cara al Europeo sub-21. El primero de ellos, ante Lituania, lo solventaron con creces, endosando un 4-0, aunque con gran parte de la goleada en los últimos minutos. En este encuentro, Branimir Mlacic y Prpic fueron los elegidos para conandar la zaga.

Noticias relacionadas

Un 'devoraentrenadores' llamado Cultural: El Málaga cesa a su técnico tras caer en el Reino

Un 'devoraentrenadores' llamado Cultural: El Málaga cesa a su técnico tras caer en el Reino

Ribeiro da otros tres puntos a la Cultural en el Reino ante un cambiante Málaga

Ribeiro da otros tres puntos a la Cultural en el Reino ante un cambiante Málaga

Croacia convoca a Barzic, que se perderá un partido en el Reino

Croacia convoca a Barzic, que se perderá un partido en el Reino

Posteriormente, este pasado martes, los croatas se desplazaron hasta Hungría para disputar el cuarto encuentro de clasificación al Europeo y, de nuevo, cosecharon un sólido triunfo dejando la portería a cero (0-2). Esta vez, Prpic se mantuvo en la defensa acompañado de Vuskovic, sin participación para Barzic.

De esta forma, tras afianzar su liderato en el grupo, Matía Barzic regresa a León con la buena noticia en clave culturalista de que no ha tenido mayor carga de minutos y estará en plena forma de cara a un duelo que se antoja crucial en el Nuevo Mirandilla.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido con arma blanca en el ojo y en el cuello en una pelea en Papalaguinda
  2. 2 La juez absuelve de homicidio y lesiones a los 16 acusados de la muerte de seis mineros
  3. 3 La fuerza del arraigo leonés en la medicina: «Tenía claro que quería volver a casa a trabajar»
  4. 4 ¿Dónde y cuánto nevará en León este jueves?
  5. 5 Estos son los pueblos de León que harán su censo de edificios con amianto
  6. 6 Reforman con un millón de euros los pisos de los ministros Puente y Redondo en Madrid
  7. 7 Un choque por alcance deja a dos jóvenes de 20 años heridos en un pueblo de León
  8. 8 Vuelven a convocar una misa en una iglesia de León en homenaje a Franco y Primo de Rivera
  9. 9 Denuncian una «aberración» en la reparación de un puente leonés: «Es como el Ecce Homo»
  10. 10 Manuel Moure: «Ninguno de ellos fue capaz de mandarles salir; todavía los culpables fueron los seis muertos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Barzic, sin minutos en su travesía internacional con Croacia sub-21

Barzic, sin minutos en su travesía internacional con Croacia sub-21