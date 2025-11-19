Barzic, sin minutos en su travesía internacional con Croacia sub-21

Borja Pérez Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:08 Comenta Compartir

Fue una baja crucial para Ziganda, aunque en realidad no se le echara de menos en exceso a causa del buen trabajo realizado por Tomás Ribeiro en el centro de la zaga junto a Rodri Suárez. Matía Barzic regresa ya a León para prepararse de cara al próximo choque ante el Cádiz y lo hace tras concluir una convocatoria en la que no ha tenido participación.

Tras debutar el pasado curso a las órdenes de Ivica Olic, en el mes de octubre, y reafirmar su puesto en la selección sub-21 el pasado mes de marzo con dos amistosos en los que sumó minutos, el central volvió a ir convocado con los croatas fruto de su buen rendimiento en León, aunque esta vez sin seguir sumando minutos con la elástica internacional.

Sólidos triunfos

Su selección ha disputado en este parón dos duelos trascendentes de cara al Europeo sub-21. El primero de ellos, ante Lituania, lo solventaron con creces, endosando un 4-0, aunque con gran parte de la goleada en los últimos minutos. En este encuentro, Branimir Mlacic y Prpic fueron los elegidos para conandar la zaga.

Posteriormente, este pasado martes, los croatas se desplazaron hasta Hungría para disputar el cuarto encuentro de clasificación al Europeo y, de nuevo, cosecharon un sólido triunfo dejando la portería a cero (0-2). Esta vez, Prpic se mantuvo en la defensa acompañado de Vuskovic, sin participación para Barzic.

De esta forma, tras afianzar su liderato en el grupo, Matía Barzic regresa a León con la buena noticia en clave culturalista de que no ha tenido mayor carga de minutos y estará en plena forma de cara a un duelo que se antoja crucial en el Nuevo Mirandilla.