Ribeiro da otros tres puntos a la Cultural en el Reino ante un cambiante Málaga

Alberto P. Castellanos León Lunes, 17 de noviembre 2025, 22:32 | Actualizado 22:46h.

Ribeiro ha vuelto a ser el héroe de una Cultural que ha vuelto a entregar una victoria, sufrida eso sí, a su afición en una fría noche en León. El dominio de la primera parte sirvió para llevarse tres puntos que sacan a los de Ziganda de puestos de descenso y meten al Málaga en los mismos.

Empezó dando un gran susto Lobete a las gradas del Reino con un disparo a los dos minutos de comenzar el partido que superó a Badía y chocó contra el larguero. Hubiera sido un 0-1 muy prematuro e injusto viendo lo que iba a acontecer durante toda la primera mitad.

Los de Pellicer generaron más ocasiones de peligro, las más claras en las botas de un Lobete que era el mejor de su equipo, pero la sensación de tener el partido controlado fue pasando a los de Ziganda. La Cultural presionaba bien arriba y se mostraba más segura que su rival atrás. La pega, que el gol parecía lejos porque las jugadas apenas generaban remates que inquietaran a Herrero.

Cultural Badia; Calero (V. García, min. 90), Rodri, Tomás, Hinojo; Ojeda, Diallo, Mboula (Tresaco, min. 65); Chacón (Maestre, min. 90), Ribeiro (Collado, min. 76), Manu Justo (Yayo, min. 66). 1 - 0 Málaga Herrero; Larrubia (Dotor, min. 70), Víctor, Murillo, Jauregi; Montero (joaquín, min. 79), Dani Lorenzo, Izan M. (Niño, min. 46); Lobete (Dorrio, min. 70), Rafita (puga, min. 79), Rafa R. Goles 1-0, min. 39, Ribeiro. o

Árbitro Jon Ander González Esteban (Colegio Vasco). Mostró amarilla a Izan y Montero, y expulso a Murillo con roja directa por parte del Málaga.

Incidencias Estadio Reino de León. Jornada 14 de la Liga Hypermotion. 8.849 espectadores.

Pero todo cambió pocos minutos antes del descanso con mejores triangulaciones y unas contras que, ahora sí, levantaban los 'uy' de la grada culturalista. El más claro, una ocasión desperdiciada por Lucas Ribeiro tras una gran jugada en la que lo único que falló fue el remate a portería.

Error y acierto de Ribeiro

No tardó mucho en enmendar ese error el brasileño, que apenas dos minutos después aprovechaba un error de la defensa malaguista ante una asistencia de Iván Calero para correr por la banda derecha a gran velocidad e internarse en el área para batir por bajo al guardameta de los andaluces. Tras el 3-2 ante el Mirandés, Ribeiro volvía a marcar (1-0) ante la alegría del Reino de León.

Cambio total de inercia

Como si de un intercambio de papeles se tratara, Cultural y Málaga salieron tras el descanso haciendo lo contrario que habían hecho en la primer mitad. Y lo que es peor, las ocasiones que tenían los visitantes antes del descanso no se reproducían ahora en el caso de los locales. Los andaluces dominaban a placer y además generaban mucho peligro.

Las pocas veces que llegaban los culturalistas faltaba hacerlo con acierto y claridad salvo una de Chacón que se quedó a medias entre un disparo y un centro que no encontró quién empujara el que hubiera sido el 2-0. Una única ocasión ante un auténtico vendaval malaguista que se detuvo en el ecuador de la segunda parte.

Llegaron los cambios por parte de ambos equipos y el panorama se ajustó algo pero no para modificar los derroteros de un encuentro que estaba abocado al sufrimiento de unos por retener la victoria y de los otros por evitarlo. Al final, el acoso malaguista no tuvo premio y sí la defensa numantina de la Cultural.