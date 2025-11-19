Un 'devoraentrenadores' llamado Cultural: El Málaga cesa a su técnico tras caer en el Reino

Borja Pérez Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:32 Comenta Compartir

Fue una sorpresa la primera, todavía más la segunda, pero el escenario ya se convierte hasta en rutinario cuando sucede por tercera vez en apenas un mes. Tras el Real Zaragoza y el Mirandés, esta vez ha sido el entrenador del Málaga CF la victima tras caer en el Reino de León.

El conjunto malaguista confirmó este martes lo que ya era un secreto a voces desde minutos después del encuentro ante la Cultural: Sergio Pellicer no continuará como técnico. Y no es un cambio cualquiera, pues fue el mismo técnico quien devolvió a los blanquiazules al fútbol profesional, generando un hilo de unión con la afición que, sin embargo, no se ha sostenido ante los problemas del equipo en las últimas jornadas.

Tres de tres

La Cultural, en todo caso, se ha convertido en una máquina de devorar entrenadores. Tras vivir la entidad leonesa en sus propias carnes una variación en el banquillo, ya son tres los conjuntos que han cambiado su cuerpo técnico merced a una derrota ante los culturalistas.

El primero fue el Real Zaragoza a causa del contundente 0-5 que le endosaron los de Ziganda ante su afición, provocando que Sellés ocupara el hueco de Emilio Larraz. Tan solo dos semanas después, en un Reino de León que no conocía aún la victoria, la Cultural tumbó al Mirandés sobre la bocina, dejando 'KO' también a Fran Justo y obligando a los jabatos a cambiar su banquillo.

Esta vez, en la vuelta al Reino para un partido que se antojaba crucial, los culturalistas tuvieron que sufrir, pero volvieron a sacar adelante el envite y terminaron por rematar a un Sergio Pellicer que ya llegaba en horas bajas al feudo leonés.

Después de regresar el martes al mediodía la expedición malaguista a su casa, la decisión fue comunicada al técnico y, posteriormente, confirmada en redes sociales, generando muchos comentarios de agradecimientos entre gran parte de la afición.

Las casualidades no existen en el fútbol

En todo caso, no parece una casualidad el hecho de que se estén dando estas destituciones en cadena y ante la Cultural. Quizás, muchos equipos, en algunos casos inconscientemente, infravaloren el trabajo leonés por tratarse de un recién ascendido y marquen el partido como uno de esos triunfos obligatorios para volver a alzar el vuelo, lo que posteriormente les lleva a tomar decisiones en caso de no llegar a darse.

Y, como viene demostrando el conjunto culturalista con Ziganda a los mandos, este equipo no regala nada, es la base del ADN que el navarro ha incrustado a los leoneses y a través de la cual se sostiene una dinámica de 13 puntos de 24 posibles.