Badía empieza a valer puntos

Dani González León Martes, 9 de septiembre 2025, 10:30

Minuto 10 de partido. Una falta lateral genera el caos en el área de la Cultural. Lalo, en primera instancia, y Diego García, en segunda, rematan a bocajarro. Primero con la mano y después con la planta del pie, Édgar Badía salva el gol del Leganés.

Minuto 54. En un despiste de la defensa culturalista, Miguel de la Fuente se queda solo ante Badía. Con el meta vencido hacia la izquierda, el '9' del Leganés remata al lado opuesto, pero el pie del meta de la Cultural evita el gol.

Estas fueron las dos grandes intervenciones de Édgar Badía ante el Leganés, acciones que le convirtieron en uno de los indiscutibles protagonistas del encuentro de este domingo, en el que la Cultural sumó su primer punto del campeonato.

El portero catalán fue clave para que los de Llona estrenasen el casillero de puntos con cinco paradas durante todo el partido fundamentales, logrando salvar, según la estadística avanzada, 1,42 goles en este encuentro.

Badía llegó a León para ser uno de los puntales de la permanencia que persigue el cuadro culturalista, para ser uno de los líderes del equipo leonés y, por ahora, lo está siendo. Tanto en Gijón como el pasado domingo ante el Leganés, ha protagonizado dos grandes actuaciones que tan sólo en el último de los casos ha servido para sumar puntos.

