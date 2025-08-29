La Cultural sigue sin encontrarse y se vuelve a ir de vacío

Borja Pérez Viernes, 29 de agosto 2025, 23:26 Comenta Compartir

De nuevo fue por la mínima, pero la Cultural sigue sin encontrar la fórmula de sumar puntos y volvió a irse de vacío. Los de Raúl Llona no lucieron una buena versión en líneas generales y, aunque en el primer acto consiguieron defenderse de las embestidas locales, merced en gran parte a un buen Edgar Badia, la lógica se impuso y el cuadro local consiguió imponerse con un tanto en la segunda mitad.

Así llega ya la tercera jornada consecutiva sin sumar puntos y, aunque se esperaba un inicio difícil con una plantilla aún por hacer, la presión empieza a pesar y el vértigo aparece ante un calendario muy exigente.

Real Sporting Yañez; Guille Rosas, Pablo Vázquez, Perrin, Diego; Nacho Martín (Mamadou, min. 83), Corredera; Dubasin (Smith, min. 73), Gelabert (Queipo, min. 74), Otero (Caicedo, min. 83); Amadou (Gaspi, min. 62) 1 - 0 Cultural Badia; Víctor García (guzmán, min. 81), Fornos (Selu Diallo, min. 72), Barzic, Hinojo, Larios; Bicho (Yayo, min. 72), Thiago Ojeda, Luis Chacón; Collado (Pibe, min. 57), Paraschiv (Manu Justo, min. 57) Goles 1-0, min. 54, Perrin.

Árbitro Palencia Caballero. Amonestó a Gelabert, Dubasin, Gaspi y Corredera por parte del Real Sporting y a Thiago Ojeda por parte de la Cultural.

Incidencias Estadio Municipal El Molinón-Enrique Castro Quini. 25.146 espectadores. Jornada 3 de LaLiga Hypermotion.

Lo que funciona, mejor no tocarlo. Bajo esta teoría, Raúl Llona optó por mantener una línea continuista respecto a lo visto en el Reino de León ante el Almería. Si bien no surtió efecto en lo que a resultado se refiere, las sensaciones fueron muy positivas, con la solidez que se pedía, lo que ha llevado al técnico a seguir trabajando sobre ese esquema de tres centrales.

No empezó la noche de la mejor forma para la Cultural, después de que Raúl Llona perdiese a Rodri Suárez del once inicial tras notar molestias en el calentamiento. Su baja, sin embargo, provocó la oportunidad de que Hinojo debutara directo al once.

El Sporting ahoga desde el inicio

Raúl Llona dejó claro en la comparecencia previa que lo importante era salir bien al partido y, a partir de ahí, poder construir, pero la realidad fue muy diferente. El Real Sporting, espoleado por sus cerca de treinta mil aficionados presentes en las gradas, mostró una versión muy agresiva desde el inicio, obligando a Badia a realizar sus primeras intervenciones.

El dominio rojiblanco no cesó y la Cultural, por momentos, se vio desbordada. Esto se evidenció, sobre todo, en el costado diestro defendido por Víctor García y Fornos, que durante varias acciones permitieron la internada de Dubasin. El extremo rojiblanco, junto a Gelabert en la mediapunta, fueron un puñal durante la primera mitad.

Centrados en defender con un 5-4-1 marcado, la claridad ofensiva apenas existió en el lado leonés durante el primer acto. Lo intentarían Thiago Ojeda y Luis Chacón con disparos de media distancia, pero sin generar peligro sobre la meta de Yañez. Tal era la inoperancia ofensiva que la afición, ansiosa de alguna alegría, celebró un córner en su esquina como si de un gol se tratase, en busca también de insuflar aire a un cuadro leonés obligado a mejorar.

Las claves Inoperancia ofensiva La Cultural suma tres partidos en Segunda División y solo ha conseguido un gol que, además, fue en propia porteía. En Gijón, volvieron a exhibirse las carencias a la hora de intentar hacer daño a la zaga rival, con Pibe en la segunda mitad como única figura capaz de aportar algo distinto. Pibe Precisamente, esas dificultades han provocado que Pibe, desde su entrada, destacara por encima del resto. Aunque pecó de falta de velocidad en una ocasión, generó peligro por su banda, acompañado de Guzmán, y lanzó un gran disparo de falta que obligó a intervenir de forma providencial a Yáñez.

Como si de una continuación se tratase, el regreso de vestuarios no esbozó cambio alguno en el guion de partido. El Sporting siguió circulando cómodo ante una presión culturalista alta pero inefectiva.

Y, al final, tanto fue el cántaro a la fuente que al final se acabó rompiendo. A través de un centro, el mayor de los problemas a la hora de defender para la Cultural en este inicio de competición, Perrin ganó la marca y logró abrir el marcador al filo de la hora de partido.

Los cambios no son suficientes

Reaccionó Llona con un doble cambio, variando la dupla de ataque, aunque esto no solucionó una carencia que venía de muchos más atrás, pues el principal problema de los leoneses era la dificultad para pasar del centro del campo con el balón jugado.

El escenario obligó al logroñés a seguir cambiando piezas y, como ante el Almería, volvió a pasar a un sistema de cuatro defensas, sumando un jugador más al centro del campo con las entradas de Yayo y Selu Diallo, que se unieron a Thiago Ojeda en la medular.

La tuvo Pibe en un lanzamiento de falta muy bien lanzado que obligó a Yáñez a realizar una gran intervención. Ahí se vería otra de las grandes diferencias en la categoría. Después de que el otro día Andrés Fernández desbaratara con el rostro las opciones de empate culturalista, esta vez el meta gijonés se encargó de impedir la igualada leonesa.

Los mejores minutos de la Cultural llegaron en el tramo final, con buenas combinaciones en la banda diestra de Guzmán y Pibe, aunque no fue suficiente para conseguir el empate y, una vez más, el equipo leonés se marchó de vacío.