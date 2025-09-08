El derbi entre Cultural y Valladolid ya tiene fecha y hora

Dani González León Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:10 Comenta Compartir

Es uno de los partidos más esperados por la afición de la Cultural y Deportiva Leonesa y uno de los desplazamientos que, a priori, más gente podría desplazar desde León.

LaLiga ha hecho públicos los horarios correspondientes a la séptima jornada de la Liga Hypermotion que, en este caso, enfrente a la Cultural frente al Real Valladolid en el estadio José Zorrilla.

Este duelo autonómico se disputará el domingo 28 de septiembre a partir de las 18:30 horas con las cámaras de LaLiga Hypermotion TV retransmitiendo el encuentro.

