Barzic, durante el partido ante el Leganés. Peio García
Fútbol | Cultural

El derbi entre Cultural y Valladolid ya tiene fecha y hora

Los leoneses visitarán el José Zorrilla en la séptima jornada de la Liga Hypermotion

Dani González

Dani González

León

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:10

Es uno de los partidos más esperados por la afición de la Cultural y Deportiva Leonesa y uno de los desplazamientos que, a priori, más gente podría desplazar desde León.

LaLiga ha hecho públicos los horarios correspondientes a la séptima jornada de la Liga Hypermotion que, en este caso, enfrente a la Cultural frente al Real Valladolid en el estadio José Zorrilla.

Este duelo autonómico se disputará el domingo 28 de septiembre a partir de las 18:30 horas con las cámaras de LaLiga Hypermotion TV retransmitiendo el encuentro.

