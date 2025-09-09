Guzmán cae de pie en Avilés: «La gente está encantada con él»

Dani González León Martes, 9 de septiembre 2025, 08:34 Comenta Compartir

En León, el culturalismo ya sabía de las capacidades de Guzmán Ortega. La pasada temporada, en Primera RFEF, completó un gran año y en las escasas oportunidades que ha tenido en la Liga Hypermotion no ha desentonado.

Pero la Cultural quería buscar una salida al palentino que, a sus 21 años, lo que necesita es «jugar», tal y como afirmó el director deportivo de los leoneses, José Manzanera. Avilés fue el lugar elegido y, nada más llegar, fue directo al once.

En el Anxo Carro de Lugo, donde ya fue titular la pasada temporada con la Cultural en el último triunfo a domicilio de los leoneses (1-4), Guzmán fue uno de los mejores jugadores del Real Avilés de Dani Vidal.

El propio futbolista lo reconocía a La Voz de Avilés: «Me encontré muy bien, jugamos con un sistema que conozco y durante toda la semana el equipo estuvo atento conmigo, explicándome los mecanismos y el modelo de juego». Y es que el palentino, que destaca sobre todo por sus virtudes ofensivas, es consciente de ese punto fuerte pero también de que «soy lateral y tengo que defender».

Primeras impresiones muy positivas

De hecho, las valoraciones del partido del lateral palentino son muy buenas y periodistas que siguen la actualidad del conjunto avilesino le destacaron como uno de los grandes puntos fuertes del cuadro de Dani Vidal.

Santy Menor, profesional que sigue al Real Avilés para El Comercio/La Voz de Avilés, destacó su gran partido: «En ataque estuvo brutal, siempre que arrancaba creaba peligro». El palentino casi provoca un penalti en un choque donde en defensa sufrió algo más ante Lago Júnior y su excompañero en la Cultural Santi Samanes. «Pero la gente está encantada con él».