Caja Rural Cleba y BF León ponen la nota positiva al fin de semana

El Olímpico reaccionó tarde y no pudo sumar puntos en su visita a Getxo.

Dani González León Domingo, 12 de octubre 2025, 19:02

El BF León y el Caja Rural Cleba han destacado en un fin de semana con resultados muy dispares, donde el fútbol apenas ha dejado alegrías al deporte leonés en este puente del Pilar, algo que han solventado las jugadoras del Cleba y el BF León.

Bizkerre 3-2 Olímpico

Reacción tardía del Olímpico, que cayó en Getxo ante el Bizkerre en un choque en el que las leonesas se fueron al descanso perdiendo por 3-0, resultado que maquillaron en la segunda mitad.

El primer tiempo fue desastroso para el conjunto azulón, que caía por 3-0 ya en el minuto 36. Albiol y Patu, esta última ya en el tiempo de añadido, recortaron distancias en la segunda mitad, pero fue insuficiente para que el Olímpico sumara.

La Virgen 0-2 Palencia Cristo Atlético

La Virgen plantó cara y resistió lo que pudo ante uno de los grandes candidatos al ascenso, el Cristo Atlético, que resolvió el partido a su favor en la segunda mitad.

En un encuentro muy igualado y sin grandes ocasiones, los goles de Bruno y Cesitar en la segunda mitad dieron la victoria a los palentinos ante un equipo virginiano que dio la cara en todo momento.

Atlético Mansillés 0-0 Numancia B

Punto es punto para un Atlético Mansillés que sigue dando pasos en su temporada y sigue mostrándose como un equipo muy fiable, especialmente en La Caldera.

Los amarillos supieron plantear un partido de oficio ante el Numancia B y, pese a que dispusieron de algún acercamiento peligroso, no pudieron batir la portería soriana. Los de Montaña siguen en la mitad alta de la tabla con este empate.

Atlético Bembibre 0–1 Diocesanos

Cruel desenlace para el Atlético Bembibre, que cayó en la última acción del encuentro tras aguantar prácticamente toda la segunda mitad con diez jugadores.

La expulsión de Arnau en el inicio de la segunda mitad condicionó un partido en el que los bercianos estaban siendo mejores y en la última acción del encuentro, un libre directo, el Diocesanos anotó el gol de la victoria.

Palencia CF 3-2 Júpiter

El Júpiter no pudo con no de los grandes favoritos al ascenso y cayó derrotado en La Balastera en un partido abierto que los palentinos se llevaron por acierto y experiencia.

Choco adelantó al Júpiter, pero la rápida reacción palentina, que empató antes del descanso, hizo mella en los de Pallide. El Palencia se puso por delante en el inicio de la segunda mitad y sentenció de penalti. Kaua recortó distancias para el filial culturalista, que no pudo llegar a igualar el choque.

Caja Rural Cleba 33-18 Anaitasuna

Victoria de mucha autoridad para un Caja Rural Cleba que sentenció el partido con una gran salida y que gestionó los minutos y los esfuerzos en la segunda mitad.

Las de Leo Álvarez se fueron al descanso con un contundente 21-5 ante un Anaitasuna plagado de bajas, que pagó esas ausencias ante un gran Cleba. El equipo leonés completó una actuación bastante coral, pero destacaron jugadoras como Suhana, María Posado o Aintzane en el plano goleador.

BF León 80-75 Robles Lleida

El BF León estrena su casillero de victorias en su primer partido en casa tras la ajustada derrota del fin de semana pasado en Pontevedra. Las leonesas completaron un gran partido pese al bajón del segundo cuarto.

La buena defensa y las buenas sensaciones del inicio de partido se tambalearon en el segundo cuarto, pero el BF León reaccionó en el tercero, poniendo mucho ritmo, para llevarse el triunfo en un ajustado e igualado encuentro ante Lleida donde destacaron Katiana Benítez con 21 puntos y 12 rebotes y la pívot Sabela García con 13 puntos.

Coto Córdoba 75-63 Clínica Ponferrada

Los bercianos no pudieron dar continuidad a su buen inicio de temporada y cayeron con claridad en Córdoba ante un buen Coto Córdoba.

Los de Oriol Pozo estuvieron en partido en el primer cuarto, pero Córdoba ya superó los diez de puntos de renta en el segundo cuarto, dejando la victoria de cara para los andaluces. Riley Hayes, con 21 puntos y seis rebotes; y Pau Treviño, con 12 puntos y también seis rebotes, fueron los más destacados en el cuadro ponferradino.