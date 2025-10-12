La Cultural de la fiabilidad se pone a prueba en Córdoba

Dani González León Domingo, 12 de octubre 2025, 13:33 Comenta Compartir

Solidez. Ese es el principal cambio que se ha percibido en la Cultural y Deportiva Leonesa desde la llegada del 'Cuco' Ziganda al banquillo leonés. El conjunto blanquillo quiere seguir poniendo a prueba esa fiabilidad defensiva ante un rival de 'su' liga, el Córdoba, al que visita este lunes (20:30 horas).

Dos partidos con Ziganda, dos porterías a cero y dos partidos sin perder. Ese es el bagaje del, hasta ahora, pequeño periplo del navarro en el banquillo culturalista. Y el técnico quiere prolongar esa buena dinámica defensiva en el Nuevo Arcángel, casa de un Córdoba que, a priori, parte con el mismo objetivo que los culturalistas: la permanencia.

Córdoba Carlos Marín; Caros Isaac, Fomeyem, Sintes, Vilarrasa; Isma Ruiz, Jacobo, Ortiz; Carracedo, Kevin, Sergi Guardiola - Cultural Badía; Calero, Rodri, Barzic, Hinojo; Thiago Ojeda, Bicho, Chacón; Pibe, Collado, Sobrino Árbitro Gorka Etayo (Colegio Vasco).

Incidencias Nuevo Arcángel. Jornada 9 de la Liga Hypermotion. 20:30 horas. LaLiga Hypermotion TV

Se prevé un duelo intenso, de alto ritmo, de mucho despliegue físico y donde el que sea capaz de apretar más y durante más tiempo a su rival tendrá muchas papeletas para ganar. Y que se resolverá por un mínimo detalle, a favor o en contra. Es la igualdad de la Liga Hypermotion, que tendrá en este partido uno de los paradigmas de esta condición.

Alternativas en defensa

La Cultural llega con la moral al alza tras ganar en Valladolid y pelear por el triunfo hasta el final frente el Albacete. La defensa funciona bien y Ziganda tendrá alternativas con el regreso tras sanción de Iván Calero en el lateral derecho, que competirá por el puesto con un Víctor García que ha dado un paso adelante con el técnico navarro.

En el centro de la zaga también hay alternativas. El sensacional rendimiento de Rodri Suárez le hace indiscutible en el perfil derecho, pero en el izquierdo Ziganda puede jugar con el portugués Tomás Ribeiro o con el croata Barzic.

El gran debe está en ataque, con una Cultural a la que le cuesta generar peligro y ocasiones. Es el principal punto de mejora del conjunto de Ziganda, que intentará que sus hombres se muestren más sueltos y confiados en faceta ofensiva, a la que ha sumado a Lucas Ribeiro, que ya debutó – rozando el gol – ante el Albacete.

Sin Tresaco, Satrústegui ni Mboula, pero con el regreso a la dinámica de equipo de Sergi Maestre, la Cultural busca los tres puntos en el Nuevo Arcángel para dar un paso más en su reto de alcanzar la permanencia en un partido importante por medirse ante un equipo que, a priori, también peleará por no caer a la Primera RFEF.

