Rodrigo lidera un genial triunfo del Abanca Ademar

Viernes, 10 de octubre 2025, 22:09

Llegó para esto. Para ser líder, para echarse el equipo a la espalda. Y con el apoyo de su hermano, como siempre acertado en el lanzamiento, Rodrigo Pérez llevó a su Abanca Ademar a una victoria de gran valía.

Con una defensa de enorme nivel y una inspirada tarde del central marista, el conjunto leonés se llevó el triunfo ante Puente Genil (26-33) para cargar a tope las pilas anímicas antes de empezar su periplo europeo.

Ángel Ximénez Puente Genil Elcio Carvalho; Bernabéu (1), Aizen (1), Simonet (2), Ramos (5), Estepa (3), Dorado (2) – siete inicial – De Hita, Cabello, Dukic (2), Cuenca (1), Sousa, Serrano (7), Semedo (1), Leandro, McCormick (1) 26 - 33 Abanca Ademar Saeid; Gonzalo Pérez (8), Edu Fernández (3), Benites (2), Alberto Martín (2), Adri Fernández, Dario Sanz (4) – siete inicial – Álvaro Pérez, Miñambres (1), Wasiak (1), Rodrigo Pérez (9), Sergio Sánchez (1), Zapico, Samu Sáiz (1), Albizu (1) Parciales 2-0, 3-2, 5-4, 6-6, 9-10, 11-13 (descanso), 12-16, 14-17, 14-22, 16-25, 20-30, 26-33 (final)

Árbitros Hoz Fernández y Riloba Pereda. Excluyeron a Leandro y a Sousa (2) por parte de Ángel Ximénez Puente Genil y a Alberto Martín y a Gonzalo por parte del Abanca Ademar. Descalificado Adri Fernández (min. 37) por parte del Abanca Ademar.

Incidencias Pabellón Alcalde Miguel Salas. Jornada 5 de la Liga Asobal.

Dos defensas duras, frente a frente. Puente Genil comenzó ganando la partida defensiva a los maristas, que no lograron frenar los ataques cordobeses, objetivo que sí consiguieron los de Paco Bustos.

Los pontanenses comenzaron el choque con un parcial 3-0 ante un Abanca Ademar atascado en ataque, sin lograr posiciones claras de lanzamiento o, si las conseguían, errando sus intentos. Gonzalo Pérez, después de siete minutos de juego, estrenó el marcador leonés.

Y tranquilizó a los leoneses. Con un parcial 0-4, liderado por los Pérez Arce, los maristas se pusieron por delante y llevaron al encuentro a su hábitat previsto: la igualdad. Con ventajas habituales para los andaluces, pero de apenas uno o dos goles, el choque se encaminó al tramo final de la primera mitad.

El Abanca Ademar, de menos a más

Dos buenas acciones dieron la máxima ventaja a los maristas en el minuto 22 (7-9) que rápidamente neutralizaron los andaluces. En un choque de pocos goles y defensas agresivas, cada acción ofensiva exitosa se celebraba mucho. No en vano, el promedio de goles invitaba a pensar en un marcador corto.

Miñambres entró en el tramo final de la primera mitad para dar otro aire a un Abanca Ademar que, por inercia, estaba mejor que Puente Genil. Y con Gonzalo y Rodrigo como ejecutores, los leoneses lograron un parcial 1-4 a su favor para irse con una pequeña renta, pero grande viendo el desarrollo del encuentro, al descanso: 11-13.

Las claves La defensa Las dos líneas defensivas estuvieron a gran nivel, siendo agresivas y buscando el contacto para propiciar un partido de tanteadores bajos. Pero la marista mantuvo el nivel durante todo el encuentro para llevarse la victoria. Los Pérez Arce Son los más veteranos, los que más tiempo llevan defendiendo el escudo del Abanca Ademar. Rodrigo y Gonzalo se echaron el equipo a la espalda para ser los líderes del triunfo leonés.

Salió bien el Abanca Ademar a la segunda mitad, con un ataque bastante más acertado y prolífico y con un Puente Genil con más dudas a la hora de anotar gracias a una defensa mucho más efectiva de los leoneses, donde incluso Saeid pudo detener un siete metros.

Rodrigo para los momentos difíciles... y sentenciar

Los leoneses, que llegaron a tener cuatro goles de renta (12-16), perdieron parte del camino avanzado por una pueril exclusión de Gonzalo Pérez y una descalificación directa a Adri Fernández que dejó a los de Dani Gordo en una complicada situación en cancha.

Con los cordobeses con opción de ponerse a un gol, una falta en ataque de Pablo Simonet y una gran acción individual de un Rodrigo Pérez inspirado, volvieron a dar oxígeno a los ademaristas (14-17). Una parada de Saeid y otro gol de Rodrigo devolvieron los cuatro goles de renta a los de Dani Gordo.

Fue el punto de inflexión. Saeid empezó a tocar más balón, la defensa marista aprovechó la precipitación pontanense y el marcador se abrió de una manera prácticamente definitiva (14-21) con todavía un cuarto de hora de juego por delante.

El partido se descontroló a favor de los leoneses, que dejaron la victoria asegurada y con opción para rotar. Con un parcial que llegó a ser de 0-9 y dejando sin marcar a los locales durante más de diez minutos, los de Dani Gordo se fueron por encima de los diez tantos de ventaja.

El final del encuentro fue plácido para un Abanca Ademar que tenía el triunfo en el bolsillo a la par que Puente Genil trataba de maquillar por orgullo el marcador para reducir la diferencia lo máximo posible. Finalmente, una victoria de mucho valor, en una cancha siemre muy complicada, viajó para León (26-33) con más solvencia de lo que se podía prever.

