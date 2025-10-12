El Atlético Astorga se queda sin pólvora

Dani González León Domingo, 12 de octubre 2025, 14:31 Comenta Compartir

Buena actitud, gran disposición y buen planteamiento, pero sin capacidad para generar desorden en el equilibrio del Burgos Promesas. El Atlético Astorga cayó (1-0) en su visita al filial burgalés por un solitario gol que no fue capaz de neutralizar.

Burgos Promesas Marc; Rastrilla, Iván, Oussama, Pascual; Sergio (Dani Ruiz, min. 88), Lecic, Memet (Sedano, min. 83); Lucas (Ribas, min. 67), Salva (Toty, min. 67), Segredo (Martínez, min. 88) 1 - 0 Atlético Astorga Martín; Sellés, Jony, Manso, Ceinos; Canito (David Álvarez, min. 74), Albertín; Ivi Vales (Aleixo, min. 74), Ayub (Imad, min. 31), Álvarez (Nistal, min. 62); Mario (Cervero, min. 74) Goles 1-0, min. 21, Lucas.

Árbitro Juan Francisco Morato (Colegio Riojano). Mostró amarilla a Memet por parte del Burgos Promesas y a Jony, Imad y a Álvarez por parte del Atlético Astorga.

Incidencias Instalaciones de Castañares. Jornada 6 del grupo 1 de Primera RFEF

Los maragatos salieron bien al césped de Castañares, con una actitud valiente y unas líneas adelantadas que le permitían robar cerca de área rival. Así llegó la primera gran ocasión, en la que Ivi Vales estrelló, en el minuto 3 de juego, un balón al poste.

Fueron mejores los de Lago en esos primeros compases, dominando el juego, pero el Burgos Promesas fue poco a poco equilibrando la balanza y sabiendo salir mejor de esa presión adelantada de los astorganos.

Esa mejoría burgalesa fue a más y los locales aprovecharon una de sus grandez bazas, el balón parado, para golpear primero. Lucas remató en el primer palo un buen servicio puesto desde la banda derecha del ataque blanquinegro para poner el 1-0.

El gol fue un mazazo para un Astorga que sufrió en los minutos siguientes, sin conseguir adelantar de nuevo sus líneas y generar incomodidad en un rival que fue mejor hasta el tramo final de la primera mitad, donde los de Lago se volvieron a estirar, pero sin generar grandes ocasiones de peligro.

El Astorga no consigue generar mucho peligro

El paso por vestuarios no sentó bien a un Atlético Astorga, que se vio superado de nuevo por el filial burgalés. Los locales supieron controlar el balón, llevar el choque al ritmo que les interesaba y tuvieron en las botas de Segredo la mejor ocasión, pero Martín intervino para evitar el 2-0.

Con el avance de la segunda mitad, el Atlético Astorga dio un paso adelante en busca del empate y empezó a enviar más balones al área rival con este fin. Los cambios dieron un plus a los astorganos, que tuvieron buenas ocasiones en un córner y por medio de un Cervero muy activo desde que salió al campo.

Los maragatos lo intentaron hasta el final, adelantando líneas y buscando de forma recurrente a Imad, Nistal o Cervero, pero no fueron capaces de desbordar a una solvente defensa burgalesa. Así, los de Lago se fueron de vacío de Castañares en un duelo directo por la permanencia.

