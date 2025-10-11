Xemi da una vida extra a Estévez

Dani González León Sábado, 11 de octubre 2025, 20:30 | Actualizado 20:35h. Comenta Compartir

No había más opción: sólo valía ganar. Y la Deportiva lo hizo, sufriendo y llevando la contraria a la lógica, que dice que es más probable, teóricamente, sumar los tres puntos jugando en casa.

Los bercianos han vuelto a ganar mes y medio después y lo han hecho en un campo, El Prado, imbatido hasta ahora. Un gol de Xemi aprovechando la inferioridad numérica del Talavera dio el triunfo (0-1) a una necesitada Deportiva que duerme fuera de los puestos de descenso.

CF Talavera Jaime González; Fran (Bilal, min. 75), Álvaro López, Molina, Roig (Cuenca, min. 83); Isaiah (Capó, min. 75), Luis Sánchez, Pitu Doncel; Di Renzo, Edu Gallardo (Arturo, min. 59), Marcos Moreno 0 - 1 Deportiva Ángel; Diego Moreno (Jorrín, min. 71), Andújar, Boris, Nóvoa, Andoni López; Undabarrena, San Emeterio (Borja Valle, min. 62), Xemi (Esquerdo, min. 83), Keita (Pau Ferrer, min. 71); Cortés (Frimpong, min. 83) Goles 0-1, min. 70, Xemi.

Árbitro Francisco Javier Expósito (Colegio Andaluz). Mostró amarilla a Capó por parte del Talavera y a Nóvoa y a San Emeterio por parte de la Deportiva. Expulsado Di Renzo (min. 51) del Talavera por doble amarilla.

Incidencias Estadio El Prado. Jornada 7 del grupo 1 de Primera RFEF

Una revolución. Eso es lo que preparó Fer Estévez para El Prado, cambiando la portería y dando la alternativa a Ángel Jiménez, colocando una defensa de cinco y sentando a hombres del peso de Borja Valle.

El inicio de partido fue un espejismo. La Deportiva pareció, en el primer minuto de juego, salir con una actitud agresiva y atrevida. Pero fue tan sólo un minuto.

El Talavera dominó con autoridad el primer cuarto de hora, ganando cada balón dividido, recuperando rápido y llegando por los costados al área berciana. Los de Estévez se defendían como podían, en un bloque bajo del que trataban de salir con fútbol directo.

Pero fueron minutos de agobio, porque el Talavera parecía ser muy superior. La diferencia no era tal, pero sí una sensación que fue a menos con el paso de los minutos, a la par que el dominio de los cerámicos iba a menos.

La Deportiva progresa

Los de Estévez empezaron a tener más pelota, a calmar el juego y a jugar más tranquilos. Durante unos minutos no pasó nada. Absolutamente nada. Y eso era una buena noticia para la Ponferradina después de ver el inicio de partido.

El choque fue cambiando una vez superado el ecuador de la primera mitad. Con la Deportiva cada vez más cómoda y más asentada en el nuevo esquema propuesto por Estévez, el equipo berciano se fue soltando, llegando por banda y pisando área rival.

La primera y única ocasión de la primera mitad tuvo lugar en el minuto 35. Undabarrena cazó un rechace en la frontal, se giró y disparó. Tras tocar en un defensa, el balón se fue lamiendo el larguero. Respondió el Talavera con una ocasión de Di Renzo en la que emergió la figura de Ángel para reivindicarse ante la oportunidad que le brindaba Estévez.

Con una sensación de que la Deportiva iba a más se llegó al descanso en El Prado, sin goles pero con los bercianos progresando en su imagen.

El inicio de la segunda mitad no fue del todo positivo para los bercianos. Di Renzo tuvo la más clara en un despiste defensivo de los de Estévez, que dejaron un latifundio en el centro de su defensa que el argentino aprovechó para quedarse solo ante Ángel, pero enviando su disparo muy alto.

El Talavera se queda con diez

Pero el partido pareció aclararse para la Deportiva cuando Di Renzo, en una acción pueril, saltó con el codo por delante y vio la segunda amarilla por este motivo. Con 40 minutos por delante, los bercianos jugarían ante diez futbolistas.

Ampliar Xemi y Andoni López tratan de frenar un ataque local. CF Talavera.

Pero no se notó sobre el césped en los primeros minutos. Es más, el Talavera reaccionó apretando arriba a los bercianos y poniendo balones peligrosos en el área de Ángel en un momento clave para la Deportiva. Los de Estévez tenían que demostrar su nivel, tenían que dar un paso hacia adelante en un escenario de encuentro propicio para ello. Pero era el Talavera quien amenazaba más pese a la inferioridad numérica.

Para poner orden y también corazón, Fer Estévez dio entrada a Borja Valle y la Deportiva mejoró. Los bercianos tuvieron un par de acciones de peligro con centros al área a los que siguió un disparo desde la frontal de Cortés con mucho peligro que se fue fuera.

Heroico Xemi

Esa progresión tuvo su premio. Andoni López ganó la banda y puso un balón a la frontal del área pequeña donde Xemi, llegando desde atrás, remató para poner el 0-1 y liberar a la Deportiva.

El gol le sirvió a la Deportiva para contemporizar, respirar y jugar con más tranquilidad. Xemi quitó un peso de encima a un cuadro berciano que ahora quería salvaguardar su ventaja, evitar sustos, no sufrir.

Lo intentó el Talavera con centros de todo tipo al área, pero el cuadro ponferradino se defendió a la perfección, tratando de amenazar en la transición, pero sin encontrar los espacios necesarios para ello.

Los últimos minutos fueron de asedio de un Talavera que no se rindió, que lo intentó a la desesperada, colgando un balón tras otro en busca de su oportunidad. Tuvo la última Cuenca con un cabezazo en el segundo palo que heló los corazones ponferradinos. Pero los bercianos, estoicamente, consiguieron resistir para lograr una victoria que sabe a gloria.

