leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Público asistente al Monoloco.

Ver 61 fotos
Público asistente al Monoloco. A.P.C.

El Monoloco anima la víspera de San Froilán en León

Miles de asistentes se reunen para disfrutar con un buen número de artistas entre los que destacan Morad y Abraham Mateo

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Sábado, 4 de octubre 2025, 17:37

Comenta

Monoloco significa fiesta en León. Y este 2025 cumple con su segunda cita en la capital, en este caso de vuelta al Estadio Hispánico para una festiva víspera de San Froilán.

Centenares de jóvenes han comenzado a llenar el recinto desde primera hora de la tarde, muchos de ellos para tener un buen sitio para los dos platos fuertes de un numeroso cartel: Morad y Abraham Mateo.

Aunque la media de edad de los asistentes rozará la veintena no han faltado jóvenes metidos en la treintena o los cuarenta, e incluso más. Algunos por la música y otros para acompañar a sus hijos u otros menores que no se quieren perder a sus artistas favoritos.

La reubicación del macroconcierto ha alivado a los vecinos de los barrios cercanos al Palacio de Congresos y Exposiciones que se quejaron del estado de sus calles durante la celebración del evento; mientras ha hecho recordar a otros, como La Lastra, lo ocurrido cuando se ha celebrado en el Hispánico.

La zona se verá afectada al tráfico ya que se corta totalmente el paseo del Parque en la puerta de acceso al recinto y parcialmente en el resto y calles colindantes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Menchu Manzano, la insurgente manola blanca de León
  2. 2 Espectáculo de drones sobre las tradiciones y Monoloco este sábado en León
  3. 3 El pueblo de León que despide el verano con Panorama y un cartel de lujo
  4. 4 El «caos» de Buscyl en León: pérdida de viajes, retrasos y exceso de aforo en el alfoz
  5. 5 La nueva forma de viajar barato que se extiende en León: «Podemos ir gratis a cualquier ciudad o país»
  6. 6 Una app para hacer amigos que solo funciona en León y fue diseñada en un ático de Madrid
  7. 7 La presencia del oso ya supone «un problema mayor» que el lobo en León
  8. 8 La librería de León que cumple 80 años y mantiene vivo el legado de su fundador
  9. 9 Sale a subasta un embarcadero en el embalse de un pueblo de León
  10. 10 Un herido en una colisión entre dos coches en León capital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El Monoloco anima la víspera de San Froilán en León