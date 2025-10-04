El Monoloco anima la víspera de San Froilán en León Miles de asistentes se reunen para disfrutar con un buen número de artistas entre los que destacan Morad y Abraham Mateo

Alberto P. Castellanos León Sábado, 4 de octubre 2025, 17:37 Comenta Compartir

Monoloco significa fiesta en León. Y este 2025 cumple con su segunda cita en la capital, en este caso de vuelta al Estadio Hispánico para una festiva víspera de San Froilán.

Centenares de jóvenes han comenzado a llenar el recinto desde primera hora de la tarde, muchos de ellos para tener un buen sitio para los dos platos fuertes de un numeroso cartel: Morad y Abraham Mateo.

Aunque la media de edad de los asistentes rozará la veintena no han faltado jóvenes metidos en la treintena o los cuarenta, e incluso más. Algunos por la música y otros para acompañar a sus hijos u otros menores que no se quieren perder a sus artistas favoritos.

La reubicación del macroconcierto ha alivado a los vecinos de los barrios cercanos al Palacio de Congresos y Exposiciones que se quejaron del estado de sus calles durante la celebración del evento; mientras ha hecho recordar a otros, como La Lastra, lo ocurrido cuando se ha celebrado en el Hispánico.

La zona se verá afectada al tráfico ya que se corta totalmente el paseo del Parque en la puerta de acceso al recinto y parcialmente en el resto y calles colindantes.