El Monoloco cierra al tráfico el paseo del Parque A partir de las 12:00 horas del sábado no se podrá acceder con el coche

Leonoticias León Jueves, 2 de octubre 2025, 14:40

La Policía Local del Ayuntamiento de León informa del cierre del paseo del Parque durante la jornada del sábado 4 de octubre con motivo de la celebración del festival Monoloco en las instalaciones deportivas del Hípico.

El cierre al tráfico de la citada vía por gran afluencia de público está previsto que sea a partir de las 12:00 horas del mediodía del sábado hasta el final del evento.

La Policía Local recomienda a los conductores utilizar itinerarios alternativos y recuerda que el paseo del Parque quedará cerrado, pero dejando libre la salida de vehículos hacia la plaza de Toros desde la calle Campos Góticos.