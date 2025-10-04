La presencia del oso ya supone «un problema mayor» que el lobo en León El sector reclama un cambio de política para controlar la población y revisar las compensaciones a los ganaderos

Lucía Gutiérrez León Sábado, 4 de octubre 2025, 09:17

El municipio de Villablino atraviesa una situación crítica por el aumento de los ataques de osos al ganado. Lo que antes eran incidentes aislados en zonas apartadas del monte, hoy se ha convertido en episodios casi diarios, con animales irrumpiendo incluso en cuadras y naves dentro de los pueblos.

En este contexto, José Antonio Turrado, secretario general de Asaja Castilla y León, ha señalado que «el tema del oso en muchos territorios es un problema mayor incluso que el del lobo».

Explica que, por su porte y hábitos, puede provocar daños muy graves en las explotaciones, y recuerda que las poblaciones han crecido notablemente en los últimos años, expandiéndose hacia zonas donde antes no estaba presente.

Turrado alerta de la gran preocupación en la cabaña ganadera por la presencia de este depredador y reclama un cambio de política similar al aplicado con el lobo: «Si sigue en aumento, habrá que determinar un número máximo de ejemplares en un lugar concreto».

Medidas compensatorias obsoletas

Asimismo, Asaja subraya que las medidas compensatorias actuales están obsoletas y resultan insuficientes. Los ganaderos, denuncia Turrado, no solo reciben importes bajos por los daños, sino que además los pagos se retrasan excesivamente: «Se tarda mucho en pagar y, aunque no sea la solución definitiva, debería agilizarse».

Las declaraciones llegan tras nuevas denuncias de ataques en localidades como Caboalles de Abajo y Villablino, donde los ganaderos aseguran que los osos ya no cazan únicamente para alimentarse, sino que destrozan rebaños enteros sin llevarse nada.