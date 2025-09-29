leonoticias - Noticias de León y provincia

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Campillo

Quiñones pide a la población de Laciana que ante cualquier ataque de osos «no obren por su cuenta»

El consejero recuerda que el hecho de que «el oso esté llegando a lugares que no llegaba» es «una consecuencia del incremento de la población»

León

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:28

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones hizo este lunes un llamamiento a la población de Laciana afectada por diferentes ataques de osos a su ganado, a los que, además de «agradecer su paciencia y bien manejo de la situación», pidió que, ante cualquier circunstancia, «no obren por su cuenta», sino que «den aviso al 1-1-2, desde donde se les dirá lo que hay que hacer».

Suárez-Quiñones recordó que el hecho de que «el oso esté llegando a lugares que no llegaba es una consecuencia del incremento de la población», por lo que se felicitó por que «una especie que estaba en peligro de extinción en la zona cantábrica se haya recuperado a través de programas trabajados por Asturias, Cantabria y Castilla y León», de forma que mientras que antes había poblaciones dispersas en toda la zona cantábrica, «ahora pues hay una población continua y de mucho interés desde el punto de vista ecológico y medioambiental».

Sin embargo, este incremento de ejemplares «conlleva consecuencias», como que «se acerque a poblaciones, a los contenedores, a los árboles frutales y a lugares a los que no debería acercarse». No obstante, el consejero de Medio Ambiente se mostró convencido de que «las personas de la zona de Laciana conocen muy bien el oso y saben manejar muy bien la situación».

Además, para «mejorar la situación y ayudar», la Junta de Castilla y León constituyó las Patrullas Oso, que viven en la zona, lo que «permite la rápida intervención ante cualquier aparición». Ello se une a un programa de radiomarcaje mediante el que se establecen trampas para poder identificar a los osos y radiomarcarlos y así poder controlar sus movimientos. El Gobierno autonómico también cuenta con otros programas como los contenedores especiales para que los osos no puedan acceder a ellos.

