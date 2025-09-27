Preocupación en Laciana: los osos llevan la tensión al límite en la comarca Vecinos y ganaderos denuncian ataques casi diarios al ganado y reclaman medidas

Lucía Gutiérrez León Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:15 Comenta Compartir

El municipio leonés de Villablino, atraviesa una situación crítica por el aumento de los ataques de osos al ganado. Lo que hace unos años eran «incidentes aislados» en zonas apartadas del monte hoy se ha convertido en episodios casi diarios, con animales irrumpiendo incluso en cuadras y naves situadas dentro de los pueblos.

El reciente fallecimiento de un joven ganadero por un infarto, al que no se vincula el ataque del oso a su ganado, pero que sí advirtió en su momento del riesgo ha vuelto a poner de relieve el problema.

Ganaderos de localidades como Caboalles de Abajo y Villablino relatan cómo los osos no solo cazan para alimentarse, sino que en muchos casos destrozan rebaños enteros y se marchan sin llevarse nada. «Antes mataban una oveja y desaparecían; ahora atacan en varias zonas la misma noche y arrasan con todo», explica Luis María, uno de los afectados.

Una agresividad «nunca vista»

Además, temen que la agresividad de estos animales termine afectando a las personas. «Cada vez es más común verlos en caminos y zonas habitadas, incluso a plena luz del día. Si un oso se cruza con alguien en el momento equivocado, puede pasar lo peor», advierten.

Los vecinos señalan la superpoblación de osos como una de las principales causas de esta escalada y exigen a las administraciones planes de control, medidas de protección para el ganado y más recursos para garantizar la seguridad.

«La convivencia es cada vez más difícil. No pedimos acabar con la especie, pero sí que se proteja a la gente y a sus animales. No podemos seguir así», resumen los ganaderos, que temen que Laciana pase de ser conocida por su entorno natural a convertirse en escenario de una tragedia anunciada.