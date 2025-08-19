El Gobierno declarará zona catastrófica las áreas de León y El Bierzo afectadas por los incendios Pedro Sánchez anuncia la medida para el próximo 26 de agosto y fía su compromiso para afrontar la recuperación una vez se extingan los focos y se conozca el «impacto económico en los bolsillos de los vecinos»

Ana G. Barriada León Martes, 19 de agosto 2025, 13:57 | Actualizado 14:24h.

El Gobierno central declarará el próximo martes día 26 de agosto las áreas de León y El Bierzo afectadas por los incendios de este verano zona catastrófica por una emergencia de protección civil. Así lo ha anunciado este martes en su visita al Puesto de Mando Avanzado de Jarilla, en Cáceres, que se enfrenta a otro de los incendios más graves de este verano.

Igual que hiciera el pasado domingo en su visita a Ourense, el presidente tomaba la palabra después de la presidenta autonómica para dar sus segundas declaraciones desde el inicio de unos focos históricos en España y que se han cebado especialmente con las provincias de Ourente, Zamora, León y con Extremadura.

Al anuncio de la declaración de zona catastrófica -algo que se venía pidiendo en las zonas afectadas desde hace día- el presidente fiaba su compromiso para afrontar, una vez «se extingan los incendios y se conozca el impacto económico en los bolsillos de los vecinos», la tarea de reconstrucción que estará «acompañada de recursos».

Agradecía de nuevo a brigadistas, ejército, UME, policías y vecinos su esfuerzo estos días para sofocar las llamas e insistía en la necesidad, como se acordara en la conferencia de presidentes celebrada en La Palma tras el volcán, de reforzar el sistema de protección civil para coordinar la respuesta.

Porque para Sánchez esta crisis ambiental, la más grave de la historia de España en los últimos años, demuestra que «la lealtad institucional, la voluntad de colaboración y la solidaridad de los territorios es fundamental y prioritaria para perimetrar y extinguir los incendios».

La ola de calor más larga desde que hay registros

Recordaba que por delante quedan «horas difíciles» y pedía a la población extremar las precauciones. Aunque Aemet anuncia el fin de la ola de calor -la más larga de la historia de España desde que hay registros en 1975 con una duración de 16 días-, Sánchez pide no confiarse. Si el domingo apuntaba en Galicia a la crisis de emergencia climática como factor fundamental en la virulencia de los incendios, este martes recordaba que, «con independencia de cuál sea la causa de los mismos, es evidente, lo dice la ciencia y el sentido común, que el clima está cambiando, la emergencia climática se agrava, es más recurrente y con mayor impacto».

En este sentido y ante los episodios de los últimos meses como la Dana de Valencia y los incendios forestales, el presidente aboga por la «unidad institucional y la lealtad» y lanzaba una pregunta: «si cada año se agrava, ¿por qué no hacemos de la emergencia climática políticas de estado?».

La petición a Sánchez de los vecinos de Villablino

Llegaba el momento de citar su visita a Villablino el domingo. No atendió a los medios y poco se supo de su visita, pero este martes comentaba que con los vecinos de Laciana, con un incendio «dramático», le pedían «a los partidos políticos que estamos en las instituciones que trascendamos las legislaturas, que comprometamos políticas que hagan de la emergencia climática una política de estado que tenemos que hacer junto a la ciencia, la agricultura, la ganadería y todos los que tienen conocimiento».

En ese sentido anunciaba que el próximo mes de septiembre planteará a la comunidad científica, empresarios, sindicatos y sociedad en general un pacto de estado frente a la emergencia climática porque «si se agrava debemos hacer políticas que nos comprometan a todas las instituciones y gobernantes».

En su último mensaje, una pulla directa al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, sobre los medios desplegados: «Los medios están, serán mayores, pero las competencias están limitadas». Pedía por último de nuevo la «máxima colaboración, empatía y reconocimiento a los trabajadores» y el máximo compromiso porque «la realidad nos atropella cada vez más y hay que hacerle frente».