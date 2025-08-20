leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los focos de León presentan una evolución «favorable» y 1.756 vecinos siguen desalojados
Una de las localidades afectadas por el fuego en León. Ical

Piden al Gobierno que se consideren de fuerza mayor los Ertes derivados de los incendios

El Consejo de Gobierno extraordinario ha acordado solicitar al Gobierno de España que se habiliten medidas para proteger el empleo

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:40

Entre las peticiones se encuentra que se consideren de fuerza mayor los ERTES tanto derivados de las situaciones generadas de forma directa por los incendios, como por aquellas pérdidas de actividad indirectamente generadas por los mismos.

Asimismo, se solicita que en los ERTES que no puedan considerarse de fuerza mayor se conceda a los trabajadores la prestación por desempleo, tengan o no cotizado el periodo mínimo y sin consumir periodo de prestación, es decir, el mismo tratamiento que para los ERTES por fuerza mayor.

En tercer lugar, se solicita que para las empresas afectadas se incrementen también las exenciones en la cotización a la Seguridad Social al 100 %.

Por último, que se conceda a los autónomos la prestación por cese total o parcial de actividad sin que sea necesaria la aportación de documentos que acrediten la existencia de fuerza mayor ni acreditar el requisito de periodo mínimo de cotización.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio de Fasgar avanza hacia Vegapujín y Posada de Omaña: «Hemos desplegado todas las bocas de riego y mangueras»
  2. 2 Nuevo corte de tráfico en la AP-66 desde Asturias hacia León
  3. 3 La Policía Nacional advierte de una oleada de secuestro de cuentas de Whatsapp en León
  4. 4 El vecino de Lusio al que la desgracia golpeó dos veces: «Nos hemos quedado sin nada»
  5. 5 Los bulos que arden en las redes sociales, la realidad tras la desinformación sobre la ola de incendios
  6. 6 La llegada de ayuda a León marca una jornada de «mejoría» en algunos focos
  7. 7 El Gobierno declarará zona catastrófica las áreas de León y El Bierzo afectadas por los incendios
  8. 8 Buscan a 30 personas para trabajar en el sector alimentario en la provincia de León
  9. 9 La Encinona, el orgullo de Genestacio de la Vega con más de 600 años que simboliza el drama de los incendios en León
  10. 10 Al menos «once noches sin enfermera» en la Residencia de Personas Mayores de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Piden al Gobierno que se consideren de fuerza mayor los Ertes derivados de los incendios

Piden al Gobierno que se consideren de fuerza mayor los Ertes derivados de los incendios