Nivel 3 de emergencia nacional: qué es, cómo se solicita y quién lo declara La provincia de León está atravesando uno de los capítulos más devastadores que se recuerdan y la población sigue solicitando que el Ministerio del Interior tome el mando

Borja Pérez Lunes, 18 de agosto 2025, 14:28 Comenta Compartir

Son ya diez días sin tregua desde que el fuego apareciera en la provincia de León, arrasando a su paso con todo hasta llegar a las cerca de 50.000 hectáreas que se calculan actualmente, todavía con más de veinte focos activos por todos los costados.

Ante esta situación, que, además, ya se ha cobrado tres víctimas y múltiples heridos, la población sigue solicitando día tras día que se declare el nivel 3 de emergencia, lo que supondría que el Ministerio del Interior se pusiera al mando de las labores de extinción de los incendios, algo que, hasta ahora, corresponde a la Junta de Castilla y León.

Los niveles de peligrosidad de un incendio

En primer lugar, cabe destacar que los incendios, en función de su índice de peligrosidad, se evalúan a través de diferentes números, siendo el nivel IGR 0 el menor y el IGR 3 el mayor.

Actualmente, en la provincia hay nueve incendios en el nivel dos de emergencia, lo que supone «una amenaza seria a poblaciones que exija medidas de socorro de la población o protección de bienes; puedan comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales; cortes totales o parciales de carreteras nacionales o autonómicas de especial relevancia o vías férreas; amenaza a instalaciones singulares; afección a Zona de Reserva de espacios naturales protegidos y que puedan peligrar masas arboladas de más de 300 hectáreas».

Tras ese nivel dos ya alcanzado, solo queda la opción de solicitar el tercer y último nivel de peligrosiad, que implica «amenaza de interés nacional» y lo declara el Ministerio del Interior. Hasta el momento, solo se ha declarado una vez en el país y fue como consecuencia del apagón eléctrico del pasado mes de abril.

Quién puede solicitar y declarar el nivel 3

Sin embargo, ante la imposibilidad de los medios desplegados actualmente para frenar las llamas que siguen asolando cada segundo la provincia, muchos vecinos solicitan de forma desesperada que se declare el nivel 3.

En este escenario, según el Boletín Oficial del Estado (BOE), «corresponderá la declaración de interés nacional al titular del Ministerio del Interior, bien por propia iniciativa o a instancia de las Comunidades Autónomas o de los Delegados del Gobierno en las mismas». Esto indica que tanto la Junta de Castilla y León como el propio Gobierno son los que mantienen la potestad de solicitarlo formalmente.

La labor de los ciudadanos

El hecho de que el Gobierno pueda solicitarlo por iniciativa propia supone, además, que los ciudadanos puedan tener un papel protagonista a la hora de requerir este nivel de emergencia. Aunque no cuentan directamente con la jurisdicción de poder reclamarlo, sí existe una vía de solicitud directa al Ministerio del Interior.

Cada ciudadano cuenta con la posibilidad de enviar un mensaje a través del Registro Electrónico General (REG), accediendo a 'Nuevo registro' y redactando un asunto y un mensaje en el que se solicite y argumenten los fundamentos por los cuales se debería llevar a cabo esta declaración.

Concentración en León

Otra de las fórmulas que están utilizando los vecinos de la provincia en busca de que el Gobierno asuma el mando de las labores de extinción están siendo las reclamaciones presenciales.

Tanto en Ponferrada como en Astorga, los ciudadanos han salido a las calles para solicitar que se suba al nivel 3. En León, por su parte, está programada una concentración para este mismo lunes 18 de agosto a las 20:00 horas en ordoño II, frente al Ayuntamiento.

Ampliar Imagen de la concentración en Ponferrada para pedir el nivel 3 de emergencia Carmen Ramos

En todo caso, a pesar de que sea la Junta quien ha asumido el mando hasta el momento, eso no indica la imposibilidad de que pueda solicitarse ayuda al Ejército y otras fuerzas de seguridad de Castilla y León, como así se está haciendo.

El Ejercito se despliega

Este lunes, se ha sumado un nuevo batallón del Ejercito del Aire y del Espacio llegado directamente desde Zaragoza, con múltiples efectivos y vehículos para ayudar a la Unidad Militar de Emergencia (UME) y al Ejercito de Tierra, que también está inmerso en esta labor desde hace días.

Además, los diferentes incendios del norte del país cuentan también con la intervención de aeronaves internacionales llegadas desde Francia, Italia o Países Bajos para unirse a la lucha por extinguir las llamas. Una batalla que, de momento, sigue sin dar atisbo alguno de esperanza, lo que ha llevado a la gente a solicitar el mando del Gobierno e intentar evitar ver cómo el fuego devora sus viviendas.

La postura de la Junta

La Junta de Castilla y León, por su parte, descarta solicitar al Gobierno la elevación al nivel tres del Índice de Gravedad Potencial (IGR), que implicaría que el Ejecutivo central asumiese el mando del operativo de lucha contra incendios en la Comunidad, ya que «no pondría a disposición más medios de los que ya están y se han solicitado y lo único que cambiaría es que reportarían al ministro Marlaska».

Así lo señaló hoy el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en declaraciones recogidas tras la reunión mantenida por el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, con su equipo de gobierno para hacer seguimiento de la situación de los incendios en la Comunidad.