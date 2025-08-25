Mejora la situación de los incendios en León con cuatro de gravedad 2 Tras el Cecopi de la mañana del lunes se destaca el menor número de fuegos y que, salvo excepciones, se avanza en su control y extinción

Alberto P. Castellanos León Lunes, 25 de agosto 2025, 12:48 Comenta Compartir

El Cecopi provincial ha abordado la situación actual de los cuatro incendios IGR2 en León: el de Fasgar-Colina, que tiene la misma dirección técnica; el de La Baña, con carácter autonómico; el de Molinaseca; y el de Garaño.

Eduardo Diego Pinedo, delegado de la Junta en León comenta que estos incendios «están en ese nivel de gravedad, pero podemos decir de alguna forma que hemos mejorado con respecto al día de ayer, al inicio de la jornada de ayer, donde comenzamos con siete IGR2 y al cual sumamos dos por la tarde, es decir, que llegamos a tener nueve índices de gravedad 2 y actualmente tenemos cuatro, con lo cual la valoración puede puede ser positiva» aunque ha añadido que hay que seguir trabajando y seguir estando «pendientes de esos otros incendios que también, aún bajando de gravedad, pues también requieren medios para la lucha contra los incendios y en eso está trabajando el operativo en estos momentos.»

Fasgar-Colinas, dos frentes

Hay dos frentes activos, uno que baja hacia Colinas del Campo y el otro que va hacia Vegapujín y Tremor. En el primero se está trabajando con medios terrestres y aéreos, al igual que con parte del segundo en Vegapujín porque en Tremor, «que de alguna forma es el que puede preocupar más en cuanto al tema del terreno, espacio y evolución, se sigue manteniendo la intención de que baje hacia una escombrera, donde de alguna forma se pueda trabajar de forma directa contra el incendio», ha comentado el delegado territorial.

La Baña, estable

En el incendio de La Baña la evolución «puede decirse que ha sido positiva, ayer el incendio se había reproducido, pero se mantuvo estable y durante la noche también», destaca Eduardo Diego en un Cecopi en el que ha estado presente el consejero de Medio Ambiente.

Ampliar Cecopi provincial en León el 25 de agosto. JCyL

«Se ha iniciado una desescalada de medios, aunque todavía con despliegue intenso tanto en tierra y aire porque a media tarde se reprodujo el borde de ese incendio y volvió a avanzar hacia el núcleo urbano de La Baña» han comentado tras una reunión en la que se ha añadido que están trabajando en la zona del arroyo de Faeda porque es por donde se podría extender el fuego hacia Losadilla.

«En la parte que tiene que ver de avance del incendio hacia la zona de Silván y también hacia el puerto de Fonte da Cova» aseguran que esa parte está más asegurada al igual que lo más cercano a la localidad de La Baña.

Molinaseca, detenido

Comenta el delegado que el incendio de Molinaseca «nos dio un gran susto ayer por la tarde y motivó que se emplearan diversos medios terrestres y aéreos lo que permitió detenerlo con rapidez. En escasas cinco horas se produjo esa actuación y esa consolidación del incendio».

Ahora mismo, afirman tras la reunión del Cecopi, está detenido y sin llama y esperan que con los medios con los que se encuentra así continúe, a la espera de repasar con maquinaria la zona y continuar durante con vigilancia: «La intención es que el incendio esté concluido tanto con los medios como con la vigilancia a lo largo del día de hoy y ver la posibilidad de si esas localidades, tanto de Molinaseca como de Lombillo puedan volver a a sus domicilios».

Garaño, otro susto

El incendio de Garaño evoluciona bien tras «otro susto que nos dio ayer por la tarde», señala Eduardo Diego, que «redibujó la planificación de los incendios en la provincia y destinar medios terrestres y aéreos. Presenta frentes activos, uno de ellos tiene el flanco izquierdo que abarca desde Garaño hacia la población de Portilla de Luna, unos 3,4 kilómetros, y ahí se está trabajando con medios terrestres y también aéreos».

El flanco derecho, que afecta a las localidades de Viñayo y Piedrasecha, está más asegurado y se está trabajando con maquinaria para seguir con contrafuegos y también evitar que con un cambio de viento se desplace el incendio hacia esa zona. La intención, declaran tras el Cecopi, «es desplegar de forma intensa con medios el operativo en esta localidad de Garaño con el fin de intentar atajarlo y que no crezca».

«En definitiva, la situación es mejor», comenta Eduardo Diego, «se está avanzando y yo creo que con los medios y los dispositivos que están en marcha, podremos de alguna forma seguir en esa dirección».

Desalojados

Actualmente hay doce localidades evacuadas con 717 personas fuera de sus domicilios. En el incendio de Molinaseca también está Lombillo; en el incendio de Fasgar, los cinco pueblos del Valle Gordo, en el municipio de Murias de Paredes; en el incendio de Garaño, las cuatro que se desalojaron ayer por la tarde, Piedrashecha, Viñayo, Portilla de Luna y Sahuera de Luna; y en La Baña, esta localidad.

Tenemos también «siete carreteras cortadas, unos 75 kilómetros de vías, fundamentalmente son carreteras secundarias y de acceso a las poblaciones que precisamente hemos evacuado», añade el delegado territorial.

Por último vuelve a hacer un llamamiento a la colaboración para no obstaculizar los trabajos de los servicios de extinción de incendios: «Se nos han dado las circunstancias de, con buena voluntad, hay voluntarios que se acercan a las zonas de fuego para combatirlo y eso les pone en peligro, y también el operativo contra incendios. Además está provocando que determinadas técnicas que se quieren poner en marcha para combatir esos incendios, como pueden ser los cortafuegos técnicos, pues no se puedan desarrollar», argumenta Eduardo Diego que pone un ejemplo de esta pasada noche «en la zona de Garaño y también en algún otro punto de la provincia también, en Igüeña en algún momento, y también en algún otro incendio, con lo cual lo que pedimos es colaboración y que se deje trabajar al operativo contra incendios y aquellas personas que están intentando atajar el fuego, que por favor, no se pongan en peligro, no pongan en peligro el operativo y sobre todo que dejen trabajar».